Wolverhampton küme düştü!

Wolverhampton, İngiltere Premier League'de bitime 5 hafta kala küme düştü.

calendar 21 Nisan 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 00:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftalarına girilirken küme düşen ilk takım da netleşti.

Ligin son sırasında yer alan Wolverhampton, West Ham United'ın Crystal Palace karşısında puan almasının ardından matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybetti.

Rob Edwards'ın ekibi Wolves, 33 haftada 17 puan toplayabildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
