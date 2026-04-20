20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
2-053'
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı

calendar 20 Nisan 2026 20:15
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktör Marco Rose ile gelecek sezondan itibaren anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda takımdan ayrılacak Andoni Iraola'nın yerine 49 yaşındaki Alman teknik adam Rose ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerine 2012 yılında Lokomotive Leipzig ile başlayan Rose, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach ve RB Leipzig takımlarını çalıştırdı.

Deneyimli teknik adam, Red Bull Salzburg ile 2 lig ve Avusturya Kupası, Leipzig ile de Almanya Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 40 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 56 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
