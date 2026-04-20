CANLI: Serdal Adalı konuşuyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor.

"BEŞİKTAŞ SEVGİSİ"



"Beşiktaş sevgisi bambaşka! Geçirdiğim o kadar serüvenden sonra vazgeçebileceğim bir şey değil! Hayatımın bir parçası Beşiktaş."



"TABLO ÇOK FARKLIYDI"



"Göreve geldiğimiz ilk gün beklediğimiz tablo ile gördüğümüz tablo çok farklıydı. Mali kısmını bir kenara bırakacak olursak, manevi kısmı da öyleydi. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bunlar bizi en çok zorlayan noktalar oldu. Mali kısmı da beklenen rakamlardan bir o kadar daha fazlaydı. Yılbaşına kadar olan kısım 30-35 Milyon euro konuşulurken, Mayıs'ta 100 milyon euroları buldu. Bunları hatırlatmak istiyorum. 1,5 sene içinde ne uzun vadeli sponsorluklardan para alabildik, ne localardan para alabildik. Sıfır gelir ve kısa vadede 80-100 Milyon euro arası borç vardı. Allah'a çok şükür öndedi. Burası Beşiktaş, Beşiktaş'ın bu rakamları ödemesi çok abartı değil! O günkü karşılaştığımız tablo, bir iş adamı gözüyle baktığımızda anlatılabilir gibi değildi. -100 Milyon eurodan bugünlere geldik. Yönetim kurulum çok iyi, kendi işlerini bırakıp her gün kulüpteler. Onlara da teşekkür ederim, bugüne kadar geldik."



"16 AYDA, 300 MİLYON EURO"



"Geldiğimizden beri 16 ayda, 300 Milyon euro para ödemişimiz! Sermaye artışı beklediğimiz gibi olmadı. Camia ayda 5 milyon dolar faiz ödediğini bilmiyordu. Ben bunu söyledim, diğer kulüpler de bankalar birliğinden çıkmayı konuştu."



