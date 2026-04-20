Serdal Adalı'dan forma sponsorluğu için açıklama!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Nike ile imzalanan forma sponsorluğu sözleşmesi detayları hakkında konuştu.
Adalı, "2 Milyon 600 bin euro alacağız senelik Nike'tan. 850 bin alıyorduk Adidas'tan. Şimdi bu çıplak gelir. Senede 2,5 Milyon euroluk A Takım malzeme bedeli var. Adidas'tan bunu parayla alıyorduk. Bunu ödemeyeceğiz Nike'a." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulüp başkanı, "Rakip takımın rakamları ile kıyaslanıyor... Rakamlar doğru ama 700 bin forma garantisi vermiş! Ben nasıl vereceğim bu garantiyi? Geçtiğimiz sene 230 bin! Ben de 700 bin forma garantisi versem, rakipten daha çok gelirim olur. Bizim 250 bin garantimiz var, 700 bin garanti edersek, %30 fazla alırdık. 700 bin forma satamazlarsa, bizim rakamlarımıza yaklaşırlar. Bende veririm forma garantisi. Yapamadığımız zaman ne olacak? O günün alkışı güzel! O işlerde biz yokuz!" dedi.
Fazla forma satılırsa gelirin artacağını söyleyen Adalı, "250 bin forma satışı üzerine çıkarsak, gelirimiz artacak. O da var. 700 bin forma üzerinde satarsak biz, 7 milyon euro değil; 8,5 milyon euro alırız. Bunu herkes bilsin." sözlerini sarf etti.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Nike ile imzalanan forma sponsorluğu sözleşmesi detayları hakkında konuştu.
Adalı, "2 Milyon 600 bin euro alacağız senelik Nike'tan. 850 bin alıyorduk Adidas'tan. Şimdi bu çıplak gelir. Senede 2,5 Milyon euroluk A Takım malzeme bedeli var. Adidas'tan bunu parayla alıyorduk. Bunu ödemeyeceğiz Nike'a." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulüp başkanı, "Rakip takımın rakamları ile kıyaslanıyor... Rakamlar doğru ama 700 bin forma garantisi vermiş! Ben nasıl vereceğim bu garantiyi? Geçtiğimiz sene 230 bin! Ben de 700 bin forma garantisi versem, rakipten daha çok gelirim olur. Bizim 250 bin garantimiz var, 700 bin garanti edersek, %30 fazla alırdık. 700 bin forma satamazlarsa, bizim rakamlarımıza yaklaşırlar. Bende veririm forma garantisi. Yapamadığımız zaman ne olacak? O günün alkışı güzel! O işlerde biz yokuz!" dedi.
Fazla forma satılırsa gelirin artacağını söyleyen Adalı, "250 bin forma satışı üzerine çıkarsak, gelirimiz artacak. O da var. 700 bin forma üzerinde satarsak biz, 7 milyon euro değil; 8,5 milyon euro alırız. Bunu herkes bilsin." sözlerini sarf etti.