20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0DA
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
0-1DA
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-031'
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-148'

Serdal Adalı'dan forma sponsorluğu için açıklama!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nike ile imzalanan forma sponsorluğu sözleşmesi detayları hakkında HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Nisan 2026 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 22:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı'dan forma sponsorluğu için açıklama!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Nike ile imzalanan forma sponsorluğu sözleşmesi detayları hakkında konuştu.

Adalı, "2 Milyon 600 bin euro alacağız senelik Nike'tan. 850 bin alıyorduk Adidas'tan. Şimdi bu çıplak gelir. Senede 2,5 Milyon euroluk A Takım malzeme bedeli var. Adidas'tan bunu parayla alıyorduk. Bunu ödemeyeceğiz Nike'a." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp başkanı, "Rakip takımın rakamları ile kıyaslanıyor... Rakamlar doğru ama 700 bin forma garantisi vermiş! Ben nasıl vereceğim bu garantiyi? Geçtiğimiz sene 230 bin! Ben de 700 bin forma garantisi versem, rakipten daha çok gelirim olur. Bizim 250 bin garantimiz var, 700 bin garanti edersek, %30 fazla alırdık. 700 bin forma satamazlarsa, bizim rakamlarımıza yaklaşırlar. Bende veririm forma garantisi. Yapamadığımız zaman ne olacak? O günün alkışı güzel! O işlerde biz yokuz!" dedi.

Fazla forma satılırsa gelirin artacağını söyleyen Adalı, "250 bin forma satışı üzerine çıkarsak, gelirimiz artacak. O da var. 700 bin forma üzerinde satarsak biz, 7 milyon euro değil; 8,5 milyon euro alırız. Bunu herkes bilsin." sözlerini sarf etti.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
