20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
2-055'
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Fenerbahçe Tekerlekli Basket'te Karabük'ü mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe İstanbul Jet, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 96-44 mağlup etti.

calendar 20 Nisan 2026 20:23 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 20:27
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Tekerlekli Basket'te Karabük'ü mağlup etti
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe İstanbul Jet, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 96-44 yendi.

Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 51-26 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 96-44 kazandı.

Karşılaşmayı, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile vatandaşlar izledi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 40 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 56 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
