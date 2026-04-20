3. Lig 2. Grup'ta play-off programı belli oldu

3. Lig 2. Grup play-off 1. tur mücadelelerinin tarihleri açıklandı.

calendar 20 Nisan 2026 18:08 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 19:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
3. Lig 2. Grup play-off 1. tur müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

Birinci tur ilk maçlar

23 Nisan Perşembe:

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes 38 Futbol (Kızıltepe İlçe)

20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)

Birinci tur ikinci maçlar

27 Nisan Pazartesi

20.00 Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Silifke Şehir)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
