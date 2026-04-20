Bugün Kandil Mi? Nisan 2026 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek ve sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün gerçekten mübarek bir gece mi?

Kısa ve net cevap: Hayır, bugün (20 Nisan 2026 Pazartesi) kandil değildir! Diyanet takvimine göre Nisan 2026 ayı içerisinde idrak edilecek herhangi bir kandil gecesi veya mübarek gün bulunmamaktadır.

Bildiğiniz üzere 2026 yılı içerisinde Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni geride bıraktığımız Mart ayında idrak ettik. Bu nedenle Nisan ayında herhangi bir kandil kutlaması yapılmayacaktır. Bir sonraki mübarek kandil gecemiz, yaz aylarının sonunda idrak edilecek olan Mevlid Kandili'dir.

Yıl içerisinde ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlarımız için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 Yılı Kandil Tarihleri tam listesi şu şekildedir:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (İdrak edildi)

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (İdrak edildi)

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi (İdrak edildi)

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

(Not: İslam takvimi (Hicri Takvim) ile Miladi Takvim arasındaki 11 günlük zaman kayması nedeniyle, 2026 yılı sonunda yeni bir Hicri yıla (1448) girilecek ve Regaib Kandili yılın son ayında tekrar idrak edilecektir.)

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan, rahmet ve bereketin yeryüzüne sağanak gibi yağdığı "Üç Aylar" takvimi de 2026 yılı için oldukça dikkat çekici:

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlamış ve Mart ayında sona ermişti.

Yeni Üç Aylar Başlangıcı (1448 Hicri): 2026 yılının sonuna doğru, yeni dönemin Üç Aylar başlangıcı olan Recep ayı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacaktır. (Aynı gün Regaib Kandili idrak edilecektir.)

Müslümanlar bu mübarek günlerde; kaza ve nafile namazları kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe istiğfar ederek ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak manevi hazırlıklarını sürdürürler. Ayrıca Recep ve Şaban aylarında tutulan nafile oruçlar, Ramazan ayına hazırlık mahiyetinde büyük fazilet taşır.

