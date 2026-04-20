20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e büyük övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, milli yıldız Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 20 Nisan 2026 12:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, ligde Alaves ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Arbeloa, basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

İspanyol teknik adam, "Son üç ay çok yoğun geçti. Aramızda harika bir bağ kurduk. Buraya geldiğimde, onun önemli maçlarda oynayamayacağına dair söylentiler vardı ama Bayern Münih ve Manchester City maçlarında nasıl oynadığına bir bakın." dedi.

Sözlerine devam eden Arbeloa, "Her zaman onun yeteneğini, isteğini ve onun gibi bir oyuncunun ortaya koyduğu fedakarlığı gördüm. Bu onun başarısı çünkü yol boyunca yaptığı hatalardan ders çıkardı. ARda Güler'in bu sezonu çok büyük bir başarı. O, gelecekte büyük işler yapacak bir oyuncu değil, bunları şimdiden gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Real Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 13 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.