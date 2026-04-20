Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e büyük övgü

Alvaro Arbeloa: "Buraya geldiğimde, Arda'nın önemli maçlarda oynayamayacağına dair söylentiler vardı ama Bayern Münih ve Manchester City maçlarında nasıl oynadığına bir bakın." pic.twitter.com/NvoJ7fYCtP



— Sporx (@sporx) April 20, 2026

Alvaro Arbeloa: "Arda Güler'in bu sezonu büyük bir başarı. O, gelecekte büyük işler yapacak bir oyuncu değil, bunları şimdiden gerçekleştiriyor." pic.twitter.com/aytsyVjmVz https://t.co/yVUj7s2oWB



— Sporx (@sporx) April 20, 2026

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, ligde Alaves ile oynayacakları maç öncesi konuştu.Arbeloa, basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.İspanyol teknik adam,dedi.Sözlerine devam eden Arbeloa,diye konuştu.Real Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 13 asist yaptı.