İşte Pablo Laso'nun EuroLeague'de Final Four dörtlüsü!

EuroLeague'de sezonun kritik bölümüne girilirken Anadolu Efes'in başında yer alan Pablo Laso, Final Four için öne çıkan takımları açıkladı. Deneyimli koç, favorileri arasında Fenerbahçe Beko, Olympiakos ve Real Madrid'i gösterdi.





Laso, bu üç takımın istikrarı ve kadro kalitesiyle öne çıktığını belirtirken, sürpriz ihtimaline de dikkat çekti. Başarılı çalıştırıcı; Valencia, Hapoel Tel Aviv ve Kızılyıldız'ın da Final Four yolunda beklenmedik bir çıkış yapabileceğini ifade etti.



