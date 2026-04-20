Fırat Okul: 'Biz Türkiye'de Allah'ın hakkı üçtür deriz'

FIBA Kadınlar EuroLeague Women finalinde Fenerbahçe Opet'e 68-55 yenilen Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenör Fırat Okul, sezon boyunca her kulvarda güzel mücadele ettiklerini söyledi.



Okul, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Son saniyeye kadar mücadele ettikleri için gururlu olduğunu vurgulayan Fırat Okul, "Bütün oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Bu sezon iyi bir iş çıkardık. Bütün kulvarlarda final oynadık. Bu bizim için çok iyi bir iş. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Bu benim ikinci finalim. Biz Türkiye'de 'Allah'ın hakkı üçtür' deriz." şeklinde konuştu.



