Milan, ligde tek golle kazandı

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Hellas Verona ile Milan karşı karşıya geldi. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan mücadeleyi Milan 1-0 kazandı.



Milan'a galibiyeti geitren golü 41. dakikada Adrien Rabiot kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Hellas Verona 18 puanda kaldı. Milan ise 66 puan ile 2. basamağa yükselerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.



GELECEK MAÇLARI



Hellas Verona gelecek hafta deplasmanda Lecce ile karşılacak. Milan ise sahasında Juventus'u ağırlayacak.



