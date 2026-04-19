Emre Belözoğlu'ndan İrfan Can Kahveci için açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, istediklerini uygulayan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı.



Son 7 haftadır rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardıklarını aktaran Belözoğlu, "Çalıştığımız ne varsa uygulamaya çalışan iyi niyetli bir oyuncu grubuna sahibim. Kötü başladık ama sonrasında istediğimizi uygulayan bir takım ortaya çıktı. Son 7 haftada tüm rakiplerimize karşı üstünlük kurmayı başardık. Çok çalışıyoruz. İşimiz daha bitmedi, 4 maç 12 puan var önümüzde. Kasımpaşa'ya layık bir sezon sonu yaşatmak istiyoruz. Tüm oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor'a da başarılar dilerim." diye konuştu.



Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin performansına ilişkin ise şunları kaydetti:



"İrfan Can'a karşı rakip olarak da oynadım. O günden itibaren ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini öngörmüştük. Ben Başakşehir'deyken bir yatırım yapıldı ve bizim de fikrimiz alınmıştı. Fenerbahçe'yi tercih ederken de oradaydım. Bugün burada yaşadığımız abilik, arkadaşlık ilişkisine binaen bana karşı sevgisinin olduğunu biliyorum. Milli takıma hazır şekilde göndereceğiz. Hem iyi insan hem iyi futbolcu. Çok önemli, değerli bir futbolcu. Son 3 haftadır çok iyi oynuyor. Büyük oyuncuları diğer oyunculardan ayıran en büyük özellik nerede güçlü ve zayıflar bunları çok iyi bilmeleri."



