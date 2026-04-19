Kenan Karaman ile Schalke 04 coştu

Almanya Bundesliga 2'nin 30. haftasında Schalke 04 ile Munster karşı karşıya geldi.



Veltins Arena'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazanmasını bildi.



Schalke'ye galibiyeti getiren golleri; 36. dakikada Kenan Karaman, 45. dakikada Jannis Heuer (K.K), 51. dakikada Adil Aouchiche ve 66. dakikada Moussa Sylla kaydetti.



Munster'in tek golü ise 81. dakikada Shin Yamada'dan geldi.



Maçta 71 dakika forma giyen Kenan Karaman, mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Schalke 04 puanını 61'e yükselterek liderliğini sürdürdü.



Münster ise 28 puanla son sıraya demir attı.



GELECEK MAÇLARI



Schalke 04 gelecek hafta deplasmanda üç puan arkalarında bulunan Paderborn'a konuk olacak.



Munster ise sahasında Bielefeld'i ağırlayacak.



