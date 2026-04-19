Haber Tarihi: 19 Nisan 2026 16:50 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 16:50

Samsunspor Beşiktaş izle, Samsun BJK maçı canlı linki

Samsunspor Beşiktaş maçı şifresiz beIN Sports izleme linki | Samsunspor Beşiktaş maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Samsunspor Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları

Abone Ol
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür.




SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, SAMSUNPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE


SÜPER LİG'DE 66. RANDEVU


Beşiktaş ile Samsunspor, Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak. Beşiktaş, daha önce oynanan 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti. Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.

SAMSUN'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş ile Samsunspor arasında Samsun'da oynanan lig maçlarında siyah-beyazlılar, üstün durumda. Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz ekibiyle deplasmanda yaptığı 31 müsabakanın 16'sını kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sından ise Samsunspor galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 47 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı. Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme maçını ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

DOLMABAHÇE'DE TARİHİ MAÇ

İki takım arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan maç, Türk futbol tarihine adını yazdırdı. Ligde sezonun ikinci yarısının ilk mücadelesinde Beşiktaş, 25 Ocak 2004'te o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda Samsunspor'u ağırladı. Tarihe geçen müsabakada Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra karşılaşmanın sonucunu kırmızı-beyazlılar lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.

Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Asllani, Orkun; Cengiz, Olaitan, El Bilal, Oh.



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi. Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

İKİ TAKIMDA DA ÜÇER EKSİK

Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi mücadelede formasından uzak kalacak. Ayrıca ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev yapamayacak. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş maçında görev yapamayacak.

11 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesinde beş oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu; savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve orta sahada görev yapan Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak. Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.