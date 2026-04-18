Haber Tarihi: 18 Nisan 2026 12:55 -
Güncelleme Tarihi:
18 Nisan 2026 12:55
Tüpraş satıldı mı? Koç Holding'den 9,3 milyar liralık satışı!
Borsa İstanbul (BİST) cephesinde son haftalarda en çok konuşulan ve küçük yatırımcıdan dev fonlara kadar herkesin radarına giren o devasa iddialar resmiyet kazandı! Sosyal medyada ve ekonomi kulislerinde dilden dile dolaşan "Koç Holding, Tüpraş'ı satıyor" dedikodularının ardından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) düşen flaş bir bildirim, piyasalarda kelimenin tam anlamıyla deprem etkisi yarattı. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu ve enerji devi olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) için yapılan milyarlarca liralık devir işlemi, arama motorlarında fırtınalar koparmaya devam ediyor. Yatırımcılar sabahtan bu yana "Tüpraş satıldı mı? Koç Holding hisselerini kime sattı, Tüpraş'ın yeni sahibi kim oldu?" sorgularıyla ekonomi haberlerini ablukaya aldı. İşte o devasa hisse satışının tüm mali detayları ve BİST 100 endeksini sarsan kararın perde arkası...
Portföyünde Tüpraş hissesi bulunduran on binlerce yatırımcı ve piyasa takipçileri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa enerji devi gerçekten el mi değiştirdi?
TÜPRAŞ SATILDI MI, KOÇ HOLDİNG ORTAKLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ? (NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevapla yüreklere su serpelim: Hayır, Tüpraş tamamen satılmadı veya el değiştirmedi! Koç Holding'in şirketteki hakimiyetinin ve sahipliğinin sona ermesi söz konusu değildir. Sosyal medyada yayılan "Tüpraş tamamen elden çıkarıldı" algısı büyük bir yanılgıdır. Gerçekleşen operasyon, Koç Holding'in mülkiyetinde bulunan A Grubu payların sadece küçük bir kısmının (yaklaşık %2,1'inin) uluslararası ve yerel fonlara satışından ibarettir.9.3 MİLYAR LİRALIK DEV SATIŞIN DETAYLARI NELER?Geçtiğimiz haftalarda Borsa İstanbul'da toptan satış işlemiyle tamamlanan ve KAP'a bildirilen bu devasa finansal operasyonun rakamsal detayları şu şekilde gerçekleşti:Satılan Pay Oranı: Tüpraş'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %2,1'ini temsil eden tam 40.000.000 TL nominal değerli hisse satıldı.Hisse Başına Fiyat: Satış, hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, hisse başına 233 TL bedel üzerinden gerçekleştirildi.Toplam Gelir: Bu dev satıştan elde edilen toplam gelir rekor bir seviyeye, 9 milyar 320 milyon TL'ye ulaştı.Kime Satıldı?: Hisseler, bireysel küçük yatırımcılara değil, doğrudan "kurumsal yatırımcılara" satıldı.TÜPRAŞ'IN YENİ ORTAKLIK YAPISI NASIL OLDU?Peki bu milyarlarca liralık hisse devrinin ardından şirketin yönetim şemasında ne değişti?
Aslında yönetim kontrolü açısından hiçbir şey değişmedi! Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul cephesinde oluşan yeni tablo şu şekilde:Tüpraş'ın halka açıklık oranı %48,9'a yükseldi.Koç Holding, doğrudan sahip olduğu %4,3'lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin elindeki %46,4'lük pay ile Tüpraş sermayesinin %50,7'sini kontrol etmeye devam ediyor. Yani Türkiye'nin enerji devi Tüpraş'ın direksiyonunda, çoğunluk hissesiyle tartışmasız bir şekilde hala Koç Holding bulunuyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.