Tüpraş satıldı mı? Koç Holding'den 9,3 milyar liralık satışı!

Portföyünde Tüpraş hissesi bulunduran on binlerce yatırımcı ve piyasa takipçileri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa enerji devi gerçekten el mi değiştirdi?

Kısa ve net cevapla yüreklere su serpelim: Hayır, Tüpraş tamamen satılmadı veya el değiştirmedi! Koç Holding'in şirketteki hakimiyetinin ve sahipliğinin sona ermesi söz konusu değildir. Sosyal medyada yayılan "Tüpraş tamamen elden çıkarıldı" algısı büyük bir yanılgıdır. Gerçekleşen operasyon, Koç Holding'in mülkiyetinde bulunan A Grubu payların sadece küçük bir kısmının (yaklaşık %2,1'inin) uluslararası ve yerel fonlara satışından ibarettir.

Geçtiğimiz haftalarda Borsa İstanbul'da toptan satış işlemiyle tamamlanan ve KAP'a bildirilen bu devasa finansal operasyonun rakamsal detayları şu şekilde gerçekleşti:

Satılan Pay Oranı: Tüpraş'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %2,1'ini temsil eden tam 40.000.000 TL nominal değerli hisse satıldı.

Hisse Başına Fiyat: Satış, hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, hisse başına 233 TL bedel üzerinden gerçekleştirildi.

Toplam Gelir: Bu dev satıştan elde edilen toplam gelir rekor bir seviyeye, 9 milyar 320 milyon TL'ye ulaştı.

Kime Satıldı?: Hisseler, bireysel küçük yatırımcılara değil, doğrudan "kurumsal yatırımcılara" satıldı.

Peki bu milyarlarca liralık hisse devrinin ardından şirketin yönetim şemasında ne değişti?

Aslında yönetim kontrolü açısından hiçbir şey değişmedi! Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul cephesinde oluşan yeni tablo şu şekilde:

Tüpraş'ın halka açıklık oranı %48,9'a yükseldi.

Koç Holding, doğrudan sahip olduğu %4,3'lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin elindeki %46,4'lük pay ile Tüpraş sermayesinin %50,7'sini kontrol etmeye devam ediyor. Yani Türkiye'nin enerji devi Tüpraş'ın direksiyonunda, çoğunluk hissesiyle tartışmasız bir şekilde hala Koç Holding bulunuyor.