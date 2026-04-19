Yüksel Yıldırım: 'Beşiktaş'ı neredeyse ezerek yendik'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Biz bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı Samsunspor tarihinde hiç almadı. Onu alarak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz" dedi.



Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Samsunspor maçının ardından gazetecilere açıklama yapan Yüksel Yıldırım, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını söyledi.



Oynayacakları son maçların güçlüğüne dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:



"Bizim hedefimiz hep ilk 5 dedik' ve bunun için de yani elimizden geleni son maça kadar yapacağız. Biliyorsunuz bizim son 5 maçımız çok zor. Beşiktaş, peşine Alanya var. Ondan sonra Galatasaray, Başakşehir, Göztepe. Hepsi yani bizim üstümüzdeki takımlar. Biz bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkacağız. Bugün futbolcularıma çok galibiyetten ötürü teşekkür ediyorum."



Her şeyin güzel olacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bizim esas hedefimiz kupa. Perşembe günü Trabzonspor ile çok çok önemli bir maçımız var. Biz o maça mutlak galibiyet için çıkmak istiyoruz. Çünkü Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Samsunspor bu sene Avrupa'da en son elenen Türk takımı oldu. Elendiğimiz Rayo Vallecano, yarı finalde. Yani bir gol daha atsaydık belki biz olacaktık oralarda. Demek ki bu işler çok zor değilmiş. Tecrübesizliğimizin kurbanı olmuştuk. Biz bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı Samsunspor tarihinde hiç almadı. Onu alarak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz. Bugün Samsunspor taraftarı mükemmeldi. İnanılmaz bir destek verdi. Taraftar bizi böyle desteklesin. Bu oyuncular önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Tekrar çok çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı hele de Beşiktaş gibi bir takımı yani neredeyse ezerek aldık."









