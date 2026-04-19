19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-275'
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-272'
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
0-0DA
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
0-0DA
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
0-1DA
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
2-0DA
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
1-1DA
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
0-0DA
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
0-0DA
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
0-1DA
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
0-0DA
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
1-032'
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
0-2DA
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
2-1DA
19 Nisan
Everton-Liverpool
0-1DA
19 Nisan
N. Forest-Burnley
0-1DA
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1DA
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-00'

Can Öncü, Supersport Hollanda ikinci yarışta podyumuna çıktı

Can Öncü, Supersport Hollanda ayağındaki ikinci yarışta sezonun ilk podyumuna çıktı. Milli motorca yarışı 3. sırada tamamladı.

19 Nisan 2026 16:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Can Öncü, Supersport Hollanda ikinci yarışta podyumuna çıktı
Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.

Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, 12. sıradan başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.

Can, büyük çekişmenin yaşandığı ancak Roberto Garcia'nın (GMT94 takımı) kazası nedeniyle bitime 6 tur kala durdurulan yarışı, lider Philip Oettl'ın (Feel) 1.1 saniye arkasında 3. sırada tamamladı.

22 yaşındaki Can böylece bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Puanını 52'ye yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Jaume Masia'nın (Orelac Verdnatura) 54 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı, 2-3 Mayıs tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
