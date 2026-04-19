Tanguy Coulibaly: 'En önemli şey ilk yarıda yaptığımız savunmaydı'

Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.



Samsunspor'da ikinci golü atan Tanguy Coulibaly, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Mücadele hakkında Tanguy Coulibaly, "Açıkçası bence bu karşılaşmanın ilk yarısına bakınca, ilk yarıda gösterdiğimiz savunma anlayışı anahtardı. Ciddi efor sarf ettik ve ikinci yarıda bunun meyvesini aldık. En önemli şey, ilk yarıda gösterdiğimiz ve takım halinde yaptığımız savunma şekliydi." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor maçı için Coulibaly, "Bu galibiyetin bize özgüven vereceğini düşünüyorum. Trabzonspor maçından önce böyle bir özgüvene ihtiyacımız vardı. Bunun için elimizden geleni yaptık ve her şeyimizi ortaya koyduk." dedi.

