Sergen Yalçın: 'Öncelikli hedefimiz kupa'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları,



"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ KUPA"



"Kupa öncelikli hedefimiz. Ligde de iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Bir haftadır antrenman yapıyoruz, geçen cumadan beri maç oynamadık. Bu hafta da 3 tane maç oynayacağız. İyi hazırlandık maça. Samsun deplasmanı her zaman zordur. İyi bir takım, güçlğü bir takım. Avrupa'da ülkemizi temsil etmiş bir takım Samsunspor. "



"Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Bu maçtan sonra tam kadro olacağız artık kupaya. İyi hazırlandık tabii ki. Moralimizi bozmak istemiyoruz. İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Ona göre çalışmalarımızı sürdürdük hafta içi. Bakalım, göreceğiz."



EL BILAL TOURE





"El Bilal uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. İyi hazırlandı. Geçen hafta ona süre verdik. Bu hafta da başlatalım dedik. Belki 60-65 dakika durumuna göre kullanacağız.



Kenarda bekleyen oyuncularımız da var kullanabaileceğimiz. Bugün itibariyle böyle bir kadro yapısıyla başladık ama oyuna göre, performansa göre değişiklikler olabilir devamında."



