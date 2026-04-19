Tedesco'dan Rizespor maçı sonrası o isme kesik!

Trendyol Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de, 90+8'de yenilen golün etkisi sürüyor.



Son dakikada gelen golde hatalı bulunan kaleci Ederson'a tepkiler büyürken, teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi.



KUPADA KALE DEĞİŞİYOR



Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynanacak mücadelede Ederson'u yedek kulübesine çekiyor. Kritik maçta kaleyi ya Mert Günok ya da Tarık Çetin koruyacak.







