18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
2-2103'
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

3. Lig'de play-off programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 3. Lig'de play-off müsabakalarının programını açıkladı.

18 Nisan 2026 23:20
Haber: AA
Nesine 3. Lig'de play-off müsabakalarının programı belli oldu.

2. Grup'ta bugün oynanması gereken Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe Türk Metal 1963 müsabakası, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem tarafından tatil edildi. Gruptaki play-off programı, müsabaka ile ilgili disiplin süreçlerinin tamamlanmasından sonra ilan edilecek.

12 Bingölspor'un şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldiği grupta Erciyes 38, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurt play-off'u garantiledi. Muhtemelen hükmen galip ilan edilecek Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'un da play-off'a girmesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off maçlarının programı şöyle:

Birinci tur ilk maçlar

1. Grup:

23 Nisan Perşembe:

15.00 Karalar İnşaat Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947 (Minareli Çavuş)

3. Grup:

24 Nisan Cuma:

15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor (Fatsa İlçe)

20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yozgat Şehir)

4. Grup:

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)

20.00 NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

Birinci tur ikinci maçlar

1. Grup:

27 Nisan Pazartesi:

16.00 Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor (General Basri Saran)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgut (İBB 100. Yıl)

3. Grup:

28 Nisan Salı:

15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Şehit Vefa Karakurdu)

20.00 52 Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

4. Grup:

20.00 Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

20.00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
