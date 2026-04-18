Brentford ve Fulham maçında gol sesi çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta maçında Brentford ile Fulham karşı karşıya geldi.



Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından Brentford, puanını 48 yaptı. Fulham ise 45 puana yükseldi.



Keith Andrews yönetimindeki Brentford, üst üste 5 lig maçından da beraberlikle ayrıldı.



Premier Lig'in bir sonraki maçında Brentford, Manchester United deplasmanına gidecek. Fulham, Aston Villa'yı ağırlayacak.