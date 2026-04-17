Haber Tarihi: 17 Nisan 2026 16:43 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 16:43

Erzincan Deprem Son Dakika: Erzincan'de Deprem Mi Oldu? Kandilli ve AFAD'dan Açıklaması

Erzincan deprem son dakika haberleri, Erzincan merkezli sarsıntılar ve Kandilli Rasathanesi verileri anlık olarak burada. AFAD'ın resmi açıklamaları, deprem şiddeti, süresi, merkez üssü bilgileri ve Erzincan'de can kaybı veya yıkım olup olmadığına dair güncel durum anbean paylaşılmaktadır. Son depremler listesi, artçı sarsıntılar ve bölgedeki en son gelişmeler için güvenilir ve hızlı bilgiye hemen ulaşın.

Erzincan ve çevresinde hissedilen Erzincan depremiyle ilgili son dakika gelişmeleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle anlık olarak güncelleniyor. Depremin şiddeti, süresi, merkez üssü, can kaybı bilgileri ve Erzincan'de yıkım olup olmadığı hakkında detaylı bilgiler burada. Son depremler, artçı sarsıntılar, fay hattı bilgileri ve bölgedeki güncel deprem haritası...
ERZINCAN'DE DEPREM: SON DAKİKA DEPREMLERİ

Erzincan deprem son dakika gelişmeleri, özellikle Erzincan merkezli depremler ve artçı sarsıntılar hakkında en güncel bilgileri burada bulabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi verileri ve AFAD açıklamaları anlık olarak takip edilerek, deprem şiddeti, süresi, merkez üssü ve etkilediği bölgeler detaylı biçimde aktarılmaktadır. Son günlerde yaşanan depremler, Erzincan'de kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı, can kaybı veya yaralanma var mı sorularının yanıtları sürekli güncellenmektedir.

ERZINCAN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Erzincan ve çevresinde meydana gelen son deprem, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre [tarih-saat bilgisi]'nde, merkez üssü Erzincan olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü Kandilli'ye ve AFAD'a göre 4.1 olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 10.94 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, yüzeye yakın olduğu için geniş bir alanda hissedildi.

DEPREMİN ŞİDDETİ VE SÜRESİ

Yaşanan depremin şiddeti moment magnitüdü (Mw) ölçeğine göre ölçülürken, bölgede hissedilen şiddet 4 ile 5 arasında değişti. Ortalama 6-8 saniye süren deprem, güçlü bir şekilde hissedildi.

Uzmanlar, depremin 4.1 büyüklüğünde olmasının büyük çaplı yıkımı engellediğini ancak zayıf ve yorgun binalarda hasara yol açabileceğini vurguluyor. AFAD ekipleri, sarsıntının hemen ardından Erzincan'in farklı ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk raporlara göre bazı binalarda çatlaklar ve sıva dökülmeleri görüldü.


UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Jeoloji uzmanları, Erzincan bölgesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin normal kategorisinde olduğunu belirtiyorlar. 10.94 km derinlikte gerçekleşen sarsıntının yüzeye yakın karakterde olması nedeniyle geniş bir alanda hissedildiği kaydedildi.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzincan merkezli depremin titizlikle takip edildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi yetkilileri ise bölgedeki artçı sarsıntıları sürekli izlediklerini ve vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Diğer Haberler

Erzincan Deprem Son Dakika: Erzincan'de Deprem Mi Oldu? Kandilli ve AFAD'dan Açıklaması Gündem Erzincan Deprem Son Dakika: Erzincan'de Deprem Mi Oldu? Kandilli ve AFAD'dan Açıklaması
Chelsea, Moises Caicedo ile nikah tazeledi Chelsea Chelsea, Moises Caicedo ile nikah tazeledi
Fenerbahçe'den Rizespor maçı öncesi anlamlı hamle! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Rizespor maçı öncesi anlamlı hamle!
Son dakika: Hürmüz boğazı açıldı mı? Gündem Son dakika: Hürmüz boğazı açıldı mı?
Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı Galatasaray Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı
Okan Buruk için transfer itirafı: 'Atalanta'dan ayrıldı, akşamına aldık' Futbol Okan Buruk için transfer itirafı: "Atalanta'dan ayrıldı, akşamına aldık"
Yeraltı 12. bölüm izle: Yeraltı kaldırıldı mı, bu hafta neden yok? 12. bölüm ne zaman yayınlanacak? Gündem Yeraltı 12. bölüm izle: Yeraltı kaldırıldı mı, bu hafta neden yok? 12. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Barcelona'dan sürpriz santrfor hamlesi: Sörloth Atletico Madrid Barcelona'dan sürpriz santrfor hamlesi: Sörloth
Göztepe'de Kocaelispor öncesi iki eksik! Göztepe Göztepe'de Kocaelispor öncesi iki eksik!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
12+2'ye hayır; 10+4'e geçiş
2
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler
3
Gaziantep'te Sumudica'ya geri dönüş
4
Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması!
5
Fenerbahçe'den Riva'ya ikinci çıkarma
6
Fenerbahçe, Kim Min-Jae için masada!
7
Real Madrid'de kalanlar ve gidenler belli oldu!

