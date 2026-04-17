17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Trabzonspor'da Taha Emre İnce, operasyon geçirdi!

Trabzonspor, 19 yaşındaki futbolcusu Taha Emre İnce'nin sağ dizinden operasyon geçirdiğini açıkladı. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

calendar 17 Nisan 2026 18:16
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, 19 yaşındaki futbolcusu Taha Emre İnce'nin sağ dizinden operasyon geçirdiğini duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Taha Emre İnce'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Taha Emre İnce'ye sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sağ dizinde osteokondral serbest cisim tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
