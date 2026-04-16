Haber Tarihi: 16 Nisan 2026 14:35 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 14:35

17 Nisan yarın cuma günü okullar tatil mi? MEB açıklaması

Haftanın o uzun ve yorucu maratonunun sonuna gelirken, cuma gününün getirdiği o tatlı hafta sonu rehaveti milyonlarca öğrenciyi şimdiden sarmış durumda! Sabah erkenden kalkıp okula gitme fikri gözünde büyüyen öğrenciler ve çocuklarını okula hazırlama telaşı yaşayan veliler, çanta hazırlıklarından hemen önce arama motorlarında yine o klasikleşmiş soruyu fırtına gibi estiriyor: "17 Nisan yarın cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı, ders işlenecek mi?" Özellikle son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan gelen üzücü haberlerin ardından velilerdeki güvenlik endişesi ve tatil beklentisi gözleri bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevirdi. İşte 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan cuma günkü güncel eğitim-öğretim tablosu...

17 Nisan yarın cuma günü okullar tatil mi? MEB açıklaması
Gece uyumadan veya sabahın köründe alarmı kurmadan önce "Acaba cuma günü tatil edilmiş midir?" umuduyla araştırmalarını hızlandıran öğrenciler için tablo tamamen netleşti! Peki, haftanın kapanışında o okul zili çalacak mı?
17 NİSAN YARIN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? (2026 GÜNCEL DURUM)
Kısa ve net cevap: Hayır, yarın ülke genelinde bir tatil söz konusu değil; 17 Nisan 2026 Cuma günü okullar VAR ve eğitim-öğretim faaliyetleri tüm yurtta KESİNTİSİZ olarak devam edecek! Takvimlerimizde 17 Nisan Cuma günü herhangi bir resmi bayrama, milli güne veya MEB tarafından önceden ilan edilmiş genel bir tatile denk gelmemektedir. Bu sebeple 81 ilimizdeki devlet okulları ve özel eğitim kurumlarının tamamına yakınında cuma günü ders zili normal saatinde çalacak, hafta sonu tatili öncesi son dersler işlenecektir.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ İSTİSNASI! (O BÖLGELERDE DURUM NE?)
Türkiye genelinde eğitim rutin işleyişine devam etse de, hafta başından bu yana peş peşe yaşanan ve tüm ülkeyi derinden yaralayan şiddet olayları nedeniyle alınan lokal tatil kararları geçerliliğini korumaktadır:

Şanlıurfa (Siverek): Salı günü silahlı saldırı dehşetinin yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim-öğretime 20 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir. İlçe genelindeki diğer okullar ise açıktır.

Kahramanmaraş: 4 kişinin hayatını kaybettiği o korkunç okul katliamının yaşandığı eğitim kurumunda derslere süresiz ara verilmiştir. Öğrencilerin yaşadığı ağır psikolojik travma nedeniyle Kahramanmaraş Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olayın yaşandığı ilçe genelindeki okullar için alabileceği anlık yerel tatil kararları veya devamsızlık esneklikleri konusunda velilerin resmi kurum duyurularını yakından takip etmesi gerekmektedir.

23 NİSAN TATİLİNE GERİ SAYIM: SADECE GÜNLER KALDI!
Yarın okula gitmek zorunda olduğu için ufak bir hayal kırıklığı yaşayan öğrencilere ise muhteşem bir haberimiz var! Hafta sonu tatilinin (Cumartesi-Pazar) hemen ardından başlayacak olan yeni haftada sizi dev bir kutlama bekliyor. Önümüzdeki hafta Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de okullar 1 günlük resmi tatil ilan edilecek.

Haftanın son gününde ders başı yapacak olan tüm öğrencilerimize başarılar ve enerjik bir cuma günü diliyoruz. Alarmları kurmayı unutmayın!

