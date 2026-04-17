Arka Sokaklar bugün var mı, bu akşam yayınlanacak mı? 17 Nisan 2026 Kanal D yayın akışı
Haber Tarihi: 17 Nisan 2026 11:28
Güncelleme Tarihi:
17 Nisan 2026 11:28
Cuma akşamları denilince akla gelen ilk yapım olan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve efsanevi polisiye dizisi "Arka Sokaklar" cephesinde izleyicileri yakından ilgilendiren çok kritik bir gelişme yaşanıyor! Yıllardır Rıza Baba ve ekibinin İstanbul sokaklarındaki amansız adalet mücadelesini soluksuz takip eden milyonlarca sadık izleyici, haftanın o en beklenen gününe girilmesiyle birlikte arama motorlarına akın etti. Hafta içi yaşanan ve tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan o acı olayların ardından televizyon kanallarının yayın akışlarında peş peşe değişikliklere gitmesi, gözleri Kanal D'nin dev yapımına çevirdi. An itibarıyla internette "Arka Sokaklar bugün var mı, bu akşam yayınlanacak mı? 17 Nisan Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, dizi yayından mı kaldırıldı?" sorguları fırtınalar koparıyor. İşte Kanal D'nin güncel yayın akışından sızan o net bilgi ve Rıza Baba'nın hayranlarını bekleyen son durum...
Haftanın yorgunluğunu efsanevi ekibin aksiyon dolu operasyonlarıyla atmak isteyen dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o meşhur polis telsizi anonsu bu akşam duyulacak mı?
ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI, BU AKŞAM YAYINLANACAK MI? (17 NİSAN CUMA)
Kısa ve net cevap: Hayır, Arka Sokaklar dizisinin büyük bir merakla beklenen yeni bölümü BUGÜN (17 Nisan 2026 Cuma) Kanal D ekranlarında YAYINLANMAYACAK! Dizinin bu akşamki yayın saatinde (20.00), yeni bölüm yerine geçmiş haftalardan derlenen bir "Tekrar Bölümü" ekranlara getirilecektir. Yani Rıza Baba ve ekibinin o yepyeni ve aksiyon dolu operasyonlarına bu hafta ara verilmiş durumda.ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK, YAYINDAN MI KALDIRILDI?Hemen izleyicilerin yüreğine su serpelim: Türk televizyonlarının demirbaşlarından biri olan Arka Sokaklar'ın yayından kaldırılması veya final yapması kesinlikle SÖZ KONUSU DEĞİLDİR! Dizinin bu akşam neden ekranda olmadığına gelince:Bildiğiniz üzere, geride bıraktığımız günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda art arda yaşanan silahlı saldırılar ve yitirilen canlar, tüm Türkiye'yi kelimenin tam anlamıyla derin bir yasa boğdu. Kanal D yönetimi ve Erler Film, toplumun içinde bulunduğu bu hassas yas psikolojisini ve acılı süreci göz önünde bulundurarak çok kritik bir karar aldı. Yüksek dozda silahlı çatışma, şiddet ve cinayet temaları barındıran polisiye yapımın, bu haftalık yayın akışından çekilmesinin daha doğru olacağına karar verildi. Çarşamba akşamı "Eşref Rüya" dizisinde uygulanan bu hassasiyet kararı, cuma akşamının vazgeçilmezi Arka Sokaklar için de geçerli oldu.ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?"Peki ekibin yeni maceralarını ne zaman izleyeceğiz?" diyen dizi tutkunları için takvim şu şekilde güncellendi: Arka Sokaklar'ın o ertelenen ve merakla beklenen yepyeni bölümü, bir haftalık aranın ardından 24 NİSAN 2026 CUMA akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında kendi gününde ve kendi saatinde izleyicisiyle buluşacak.
