Arka Sokaklar bugün var mı, bu akşam yayınlanacak mı? 17 Nisan 2026 Kanal D yayın akışı

Haftanın yorgunluğunu efsanevi ekibin aksiyon dolu operasyonlarıyla atmak isteyen dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o meşhur polis telsizi anonsu bu akşam duyulacak mı?

Hemen izleyicilerin yüreğine su serpelim: Türk televizyonlarının demirbaşlarından biri olan Arka Sokaklar'ın yayından kaldırılması veya final yapması kesinlikle SÖZ KONUSU DEĞİLDİR! Dizinin bu akşam neden ekranda olmadığına gelince:

Bildiğiniz üzere, geride bıraktığımız günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda art arda yaşanan silahlı saldırılar ve yitirilen canlar, tüm Türkiye'yi kelimenin tam anlamıyla derin bir yasa boğdu. Kanal D yönetimi ve Erler Film, toplumun içinde bulunduğu bu hassas yas psikolojisini ve acılı süreci göz önünde bulundurarak çok kritik bir karar aldı. Yüksek dozda silahlı çatışma, şiddet ve cinayet temaları barındıran polisiye yapımın, bu haftalık yayın akışından çekilmesinin daha doğru olacağına karar verildi. Çarşamba akşamı "Eşref Rüya" dizisinde uygulanan bu hassasiyet kararı, cuma akşamının vazgeçilmezi Arka Sokaklar için de geçerli oldu.

"Peki ekibin yeni maceralarını ne zaman izleyeceğiz?" diyen dizi tutkunları için takvim şu şekilde güncellendi: Arka Sokaklar'ın o ertelenen ve merakla beklenen yepyeni bölümü, bir haftalık aranın ardından 24 NİSAN 2026 CUMA akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında kendi gününde ve kendi saatinde izleyicisiyle buluşacak.

Kısa ve net cevap: Hayır, Arka Sokaklar dizisinin büyük bir merakla beklenen yeni bölümü BUGÜN (17 Nisan 2026 Cuma) Kanal D ekranlarında YAYINLANMAYACAK! Dizinin bu akşamki yayın saatinde (20.00), yeni bölüm yerine geçmiş haftalardan derlenen bir "Tekrar Bölümü" ekranlara getirilecektir. Yani Rıza Baba ve ekibinin o yepyeni ve aksiyon dolu operasyonlarına bu hafta ara verilmiş durumda.