Haber Tarihi: 16 Nisan 2026 17:22 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 17:22

23 Nisan kutlanacak mı? Gözler MEB'de!

Türkiye, tarihinin en karanlık ve en acı haftalarından birini geride bırakmaya çalışırken, gözler tam bir hafta sonra yaşanması planlanan o büyük coşkuya çevrildi! Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan pompalı tüfek dehşeti ve hemen ardından Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki bir saldırganın okula silahlarla girerek 4 canı hayattan koparması, tüm ülkeyi kelimenin tam anlamıyla derin bir yasa boğdu. Okullarda yaşanan bu eşi benzeri görülmemiş vahşetin ve dökülen masum kanların şoku henüz atlatılamamışken, takvimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hızla yaklaşması akıllarda devasa bir soru işareti yarattı. Arama motorlarında ve veli gruplarında sabahtan bu yana "23 Nisan kutlanacak mı? Yaşanan ölümlerin ardından 23 Nisan okul şenlikleri iptal mi edilecek, törenler yapılacak mı?" sorguları zirveye yerleşti. İşte yas havasındaki Türkiye'de bayram hazırlıklarının son durumu ve MEB kulislerinden sızan o kritik detaylar...

Çocuklarını okula göndermeye dahi korkan veliler ve yitirilen 4 canın ardından içlerinden kutlama yapmak gelmeyen öğretmenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, önümüzdeki Perşembe günü o bayram coşkusu yaşanabilecek mi?
23 NİSAN KUTLANACAK MI, İPTAL Mİ EDİLECEK? (2026 SON DURUM)
Kısa ve net cevap: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın RESMİ DEVLET TÖRENLERİ kesinlikle yapılacak olup tamamen iptal edilmesi söz konusu DEĞİLDİR! Ancak okullardaki müzikli, danslı ve eğlence odaklı şenlik kısımlarının, yaşanan acı kayıplar nedeniyle kısıtlanması veya daha sade bir "anma" formatına dönüştürülmesi beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) henüz resmi bir iptal genelgesi yayımlanmamış olsa da, devlet gelenekleri ve toplumsal yas psikolojisi göz önüne alındığında kutlamaların iki farklı boyutta ele alınacağı kesinleşmiş durumda:

1. RESMİ TÖRENLER KESİNTİSİZ YAPILACAK
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü olması sebebiyle devletin zirvesinde gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretleri, Meclis özel oturumları, valiliklerdeki çelenk sunma törenleri ve mülki idare amirlerinin makamlarını çocuklara devretme gelenekleri hiçbir kesintiye uğramadan resmi protokol kuralları çerçevesinde icra edilecektir.

2. OKULLARDAKİ EĞLENCELER VE ŞENLİKLER NE OLACAK?
Asıl büyük belirsizlik okulların bahçelerinde velilerin katılımıyla yapılan o coşkulu gösterilerde! Eğitim sendikaları ve veliler, 4 çocuğun okul koridorlarında katledilmesinin üzerinden henüz sadece 1 hafta geçmişken, okullarda yüksek sesli müzikler eşliğinde dans gösterileri yapılmasının yitirilen canlara saygısızlık olacağını ve psikolojik olarak uygun olmadığını savunuyor.

Bakanlık kulislerinden sızan bilgilere göre MEB'in, önümüzdeki günlerde 81 ilin valiliğine bir yazı göndererek:

Eğlence, konser ve dans odaklı şenliklerin iptal edilmesini veya müziksiz yapılmasını,

Törenlerin sadece günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılması gibi daha sade ve vakur bir anma programı şeklinde gerçekleştirilmesini tavsiye edeceği iddia ediliyor.


Özellikle olayın yaşandığı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde kutlamaların tamamen iptal edilip sadece çelenk töreniyle yetinilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

