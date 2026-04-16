23 Nisan kutlanacak mı? Gözler MEB'de!

Çocuklarını okula göndermeye dahi korkan veliler ve yitirilen 4 canın ardından içlerinden kutlama yapmak gelmeyen öğretmenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, önümüzdeki Perşembe günü o bayram coşkusu yaşanabilecek mi?

Kısa ve net cevap: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın RESMİ DEVLET TÖRENLERİ kesinlikle yapılacak olup tamamen iptal edilmesi söz konusu DEĞİLDİR! Ancak okullardaki müzikli, danslı ve eğlence odaklı şenlik kısımlarının, yaşanan acı kayıplar nedeniyle kısıtlanması veya daha sade bir "anma" formatına dönüştürülmesi beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) henüz resmi bir iptal genelgesi yayımlanmamış olsa da, devlet gelenekleri ve toplumsal yas psikolojisi göz önüne alındığında kutlamaların iki farklı boyutta ele alınacağı kesinleşmiş durumda:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü olması sebebiyle devletin zirvesinde gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretleri, Meclis özel oturumları, valiliklerdeki çelenk sunma törenleri ve mülki idare amirlerinin makamlarını çocuklara devretme gelenekleri hiçbir kesintiye uğramadan resmi protokol kuralları çerçevesinde icra edilecektir.

Asıl büyük belirsizlik okulların bahçelerinde velilerin katılımıyla yapılan o coşkulu gösterilerde! Eğitim sendikaları ve veliler, 4 çocuğun okul koridorlarında katledilmesinin üzerinden henüz sadece 1 hafta geçmişken, okullarda yüksek sesli müzikler eşliğinde dans gösterileri yapılmasının yitirilen canlara saygısızlık olacağını ve psikolojik olarak uygun olmadığını savunuyor.

Bakanlık kulislerinden sızan bilgilere göre MEB'in, önümüzdeki günlerde 81 ilin valiliğine bir yazı göndererek:

Eğlence, konser ve dans odaklı şenliklerin iptal edilmesini veya müziksiz yapılmasını,

Törenlerin sadece günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılması gibi daha sade ve vakur bir anma programı şeklinde gerçekleştirilmesini tavsiye edeceği iddia ediliyor.

Özellikle olayın yaşandığı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde kutlamaların tamamen iptal edilip sadece çelenk töreniyle yetinilmesine kesin gözüyle bakılıyor.