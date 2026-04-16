Haber Tarihi: 16 Nisan 2026 12:17 -
Güncelleme Tarihi:
16 Nisan 2026 12:17
Taşacak Bu Deniz var mı, 17 Nisan'da yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı
TRT 1 ekranlarında her hafta Karadeniz'in hırçın dalgalarını evlerimize taşıyan, Furtuna ve Koçari ailelerinin bitmek bilmeyen o soluksuz mücadelesini anlatan "Taşacak Bu Deniz" dizisi cephesinde büyük bir belirsizlik yaşanıyor! Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Burak Yörük'ün paylaştığı fenomen dizinin bu haftaki 25. bölümü için sadece tek bir fragmanın yayınlanması ve günlerdir beklenen 2. fragmanın bir türlü ekrana gelmemesi, milyonlarca izleyiciyi kelimenin tam anlamıyla paniğe sevk etti. Arama motorlarında "Taşacak Bu Deniz bugün var mı? 17 Nisan Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı, bu hafta yok mu?" sorguları fırtınalar koparıyor. İşte TRT 1'in güncel yayın akışından sızan o net bilgi ve izleyicilerin merak ettiği o büyük sorunun yanıtı...
Karadeniz'in hırçın doğasında geçen bu eşsiz dramın sıkı takipçileri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Şerif'in Koçariler için başlattığı o büyük kıyamet bu hafta ekrana gelecek mi?
TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN VAR MI? (16 NİSAN PERŞEMBE)Kısa ve net cevap: Hayır, Taşacak Bu Deniz dizisi BUGÜN (16 Nisan Perşembe) TRT 1 ekranlarında YAYINLANMAYACAK! Ancak bunun sebebi dizinin ertelenmesi değil, projenin kendi yayın gününün Perşembe değil, Cuma akşamları olmasıdır. Yani dizi bugün kendi gününde olmadığı için ekranlarda yok.17 NİSAN CUMA TAŞACAK BU DENİZ YAYINLANACAK MI, BU HAFTA YOK MU?İzleyicilerin içini rahatlatacak o büyük müjde TRT 1 cephesinden geldi: Evet! Taşacak Bu Deniz dizisi, 17 NİSAN 2026 CUMA akşamı saat 20.00'de yepyeni ve nefes kesen 25. BÖLÜMÜYLE TRT 1 ekranlarında KESİNTİSİZ olarak yayınlanacaktır! Dizinin bu hafta yayınlanmayacağına dair ortaya atılan iddiaların tek sebebi, her hafta yayınlanan 2. fragmanın yapım ekibinden kaynaklı küçük bir gecikmeyle ekrana verilmemesidir. Herhangi bir erteleme veya yayın akışından kaldırma durumu kesinlikle söz konusu değildir.YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR? (25. BÖLÜM TÜYOLARI)Yarın akşam (17 Nisan) izleyiciyi koltuğa çivileyecek olan o yüksek gerilimli yeni bölümde taşlar kelimenin tam anlamıyla yerinden oynuyor:Şerif'in Kıyameti: Esme'den boşanmayı hazmedemeyen Şerif, Koçari Köyü'nün suyunu zehirleyerek ve Rusya'daki soğuk hava deposunu patlatarak tam anlamıyla bir yıkım başlatacak.Ölüm Tuzağı: Adil ve Oruç, Rusya'daki o tehlikeli ölüm tuzağının içinde hayatta kalma mücadelesi verirken, aynı uçan atmaca sembolüyle karşılaşarak büyük bir şok yaşayacaklar.Eleni'nin Sırrı: Ailesini ve köklerini arayan Eleni, kendi DNA testini gizlice yapmak için düğmeye basarken, Oruç'un duygularını da altüst edecek bir oyunun içine girecek.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.