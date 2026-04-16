Taşacak Bu Deniz var mı, 17 Nisan'da yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı

Karadeniz'in hırçın doğasında geçen bu eşsiz dramın sıkı takipçileri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Şerif'in Koçariler için başlattığı o büyük kıyamet bu hafta ekrana gelecek mi?

Kısa ve net cevap: Hayır, Taşacak Bu Deniz dizisi BUGÜN (16 Nisan Perşembe) TRT 1 ekranlarında YAYINLANMAYACAK! Ancak bunun sebebi dizinin ertelenmesi değil, projenin kendi yayın gününün Perşembe değil, Cuma akşamları olmasıdır. Yani dizi bugün kendi gününde olmadığı için ekranlarda yok.

İzleyicilerin içini rahatlatacak o büyük müjde TRT 1 cephesinden geldi: Evet! Taşacak Bu Deniz dizisi, 17 NİSAN 2026 CUMA akşamı saat 20.00'de yepyeni ve nefes kesen 25. BÖLÜMÜYLE TRT 1 ekranlarında KESİNTİSİZ olarak yayınlanacaktır! Dizinin bu hafta yayınlanmayacağına dair ortaya atılan iddiaların tek sebebi, her hafta yayınlanan 2. fragmanın yapım ekibinden kaynaklı küçük bir gecikmeyle ekrana verilmemesidir. Herhangi bir erteleme veya yayın akışından kaldırma durumu kesinlikle söz konusu değildir.

Yarın akşam (17 Nisan) izleyiciyi koltuğa çivileyecek olan o yüksek gerilimli yeni bölümde taşlar kelimenin tam anlamıyla yerinden oynuyor:

Şerif'in Kıyameti: Esme'den boşanmayı hazmedemeyen Şerif, Koçari Köyü'nün suyunu zehirleyerek ve Rusya'daki soğuk hava deposunu patlatarak tam anlamıyla bir yıkım başlatacak.

Ölüm Tuzağı: Adil ve Oruç, Rusya'daki o tehlikeli ölüm tuzağının içinde hayatta kalma mücadelesi verirken, aynı uçan atmaca sembolüyle karşılaşarak büyük bir şok yaşayacaklar.

Eleni'nin Sırrı: Ailesini ve köklerini arayan Eleni, kendi DNA testini gizlice yapmak için düğmeye basarken, Oruç'un duygularını da altüst edecek bir oyunun içine girecek.