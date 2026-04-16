16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Volkan Demirel'den Henry Onyekuru açıklaması!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Henry Onyekuru için konuştu.

calendar 16 Nisan 2026 17:10 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 17:23
Haber: Sporx.com
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçı öncesi kadro dışı kaldığı iddiaları üzerine ilk kez konuştu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Volkan Demirel "Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benle alakalı. Oynatırım ve ya oynatmam... Farklı şekilde lanse edilmesi, kulübümüze ve takımımıza zarar verir." dedi.

Volkan Demirel ayrıca "Onyekuru, bizim oyuncumuz. Bir sene daha sözleşmesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ve Başakşehir maçında sahaya sürdüm. O maçta istediğim gibi performans alamadım, sonraki raporlamamda başka bir şey düşündüğümü söyledim ama iş başka yere gitti. İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım. Bizim futbolcumuz ve sözleşmesi var. Tüm inisiyatif bana ait." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A KİŞİSEL HAZIRLIĞIM VAR"

Galatasaray maçı hakkında konuşan 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Şampiyonluk yarışı benim ilgilendiğim bir konu değil. Benim düşüncem sadece Gençlerbirliği'nin durumu. Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Bu ligin lideri. Rakipten bağımsız olarak hazırlanıyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Puanlara ihtiyacımız var. Beşinci maçımı oynadım ama iyi takımlara karşı oynadık. Beş maça baktığımda Konyaspor sadece direkt rakibimdi ama orada da kornerden gol yedik ve mağlup olduk. Kocaelispor, Karagümrük ve Kasımpaşa maçları bizim için hedef. Galatasaray maçını kazanırsak bizim için çok ekstra olur. Victor Osimhen üzerinden değil, genel olarak Galatasaray'a çalıştık. Düşüncemizi, hazırlığımızı sahaya yansıtırsak.... Daha önce bunu Galatasaray'a karşı yaptığımı düşünüyorum ama skor alamadık. Galatasaray'a kişisel olarak hazırlık tabii ki var ama takım olarak bütüne bakıyoruz." sözlerini sarf etti.

Volkan Demirel son olarak, "Elimden geldiği kadar burayı ligden tutmak için elimden geleni yapacağım. Tazminatım yok. Sezon sonuna kadar buradayım. Tazminatımın olduğunu söyleyen abiler gelsinler, bana da sözleşmemi göstersinler. Benim bilmediğim bir şey yazıyorsa, kendileri uyduruyor! Gençlerbirliği'ni sevdiğim için buraya geldim. Ne tazminatım var, ne yüksek bir ücretim. O söyleyenlere selam söylüyorum... Eski yönetici ağabeylerimizmiş o söyleyenler... Bu takımın başına bir şey gelirse, sorumluluk bende! Gelmezse, söylediklerini ben üstleniyorum ve herkesten Allah razı olsun!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.



  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
