Twitter (X) çöktü mü? 16 Nisan 2026 X (Twitter) neden açılmıyor, erişim sorunu mu var?
Haber Tarihi: 16 Nisan 2026 14:59 -
Güncelleme Tarihi:
16 Nisan 2026 16:15
Sosyal medya dünyasında kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynuyor! Dünyanın en popüler mikroblog platformu ve milyonlarca kişinin bir numaralı haber kaynağı olan X'te (eski adıyla Twitter), sabah saatlerinden bu yana çok ciddi erişim problemleri yaşanıyor. Platforma girmek veya akışını yenilemek isteyen kullanıcıların karşılaştığı "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısı, internette tam anlamıyla fırtınalar kopardı. An itibarıyla arama motorlarında "Twitter çöktü mü? X neden açılmıyor, akış yenilenmiyor hatası nedir?" sorguları zirveye demir atmış durumda. İşte sosyal medya devinde yaşanan o devasa teknik aksaklığın perde arkası ve Downdetector'dan gelen son raporlar...
Gündemi takip etmek veya paylaşım yapmak isterken beyaz bir ekranla veya hata mesajıyla karşılaşan milyonlarca kullanıcı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa platforma ne oldu, sunucuların fişi mi çekildi?
TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? ( 16 NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: Evet! BUGÜN ( 16 Nisan 2026) itibarıyla X (Twitter) platformunda küresel ve bölgesel çapta büyük bir erişim sorunu (çökme) yaşanmaktadır! Kullanıcıların bildirimlerine ve küresel kesinti izleme platformu Downdetector verilerine göre, sabahtan itibaren X sunucularında ciddi bir dalgalanma gözlemleniyor. Sorun sadece mobil uygulamayı (iOS ve Android) değil, aynı zamanda web (masaüstü) sürümünü de ciddi şekilde felç etmiş durumda.X NEDEN AÇILMIYOR, KULLANICILAR HANGİ HATAYI ALIYOR?Şu an platforma girmeye çalışan kullanıcıların karşılaştığı temel problemler şunlar:"Bir Sorun Oluştu, Yeniden Yüklemeyi Dene" Uyarısı: Ana sayfa akışını yenilemeye çalışanların karşısına çıkan en yaygın hata mesajı.Akış Yenilenmiyor: Timeline'da (akışta) sadece saatler öncesine ait eski gönderiler görünüyor, yeni haber akışı sunucudan bir türlü çekilemiyor.Giriş Sorunları: Bazı kullanıcılar hesaplarından otomatik olarak çıkış yapıldığını ve tekrar giriş yapamadıklarını raporluyor.ELON MUSK VEYA X YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?An itibarıyla X'in sahibi Elon Musk veya şirketin resmi destek hesaplarından (X Support) kesintinin asıl kaynağına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak teknoloji uzmanları, bu tür ani kesintilerin genellikle büyük bir sunucu altyapı güncellemesi, yoğun veri trafiği darboğazı veya olası sistemsel bir arızadan kaynaklandığını belirtiyor.Mühendislerin arka planda sorunu çözmek için çalıştığı tahmin edilirken; sorun düzelene kadar kullanıcıların hesap şifrelerini değiştirmek veya uygulamayı silip yüklemek gibi işlemler yapmak yerine, sunucuların normale dönmesini beklemeleri tavsiye ediliyor.
