Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Devler Ligi kupasına giden yolda kaderin çizileceği bu yüksek gerilimli mücadele için futbol tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Allianz Arena'daki o dev maçın ilk düdüğü saat kaçta çalacak?

Kısa ve net cevap: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşındaki dev Bayern Münih - Real Madrid mücadelesi, BUGÜN (15 Nisan 2026 Çarşamba) oynanacaktır! Münih'teki efsanevi Allianz Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu nefes kesen kapışmada heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 22.00'de çalacak.

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu dev maçın izleme seçeneklerini futbolseverler için şu şekilde belirledi:

Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek Bayern Münih - Real Madrid maçı, dijital yayın platformu olan tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şifreli mi?: Evet. Karşılaşma ulusal kanallarda (TRT 1 veya TRT Spor) şifresiz olarak yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyen futbolseverlerin "tabii" platformuna üye olması gerekecek.

Geçtiğimiz hafta İspanya'da, Santiago Bernabeu'da oynanan ilk eşleşmede gülen taraf 2-1'lik skorla deplasman ekibi Bayern Münih olmuştu.

Bayern Münih Nasıl Tur Atlar? Alman panzerine bu gece alınacak her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yetecek.

Real Madrid Nasıl Tur Atlar? İspanyol devinin maçı uzatmalara taşıyabilmesi için en az 1 farklı kazanması, turu 90 dakikada doğrudan geçmesi için ise 2 veya daha farklı kazanması gerekiyor. Eşleşmenin galibi, yarı finalde Paris Saint-Germain - Liverpool eşleşmesinin tur atlayanı ile kozlarını paylaşacak!