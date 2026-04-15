Haber Tarihi: 15 Nisan 2026 12:34 -
Güncelleme Tarihi:
15 Nisan 2026 12:34
Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Avrupa futbolunun en büyük, en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynayacak! Erken final niteliğindeki çeyrek final eşleşmesinin rövanşında, Alman devi Bayern Münih, sahasında İspanyol boğası Real Madrid'i konuk ediyor. İlk maçta Santiago Bernabeu'da 2-1'lik muazzam bir galibiyete imza atarak avantajı cebine koyan Bayern, taraftarı önünde yarı final biletini kapmak isterken; Carlo Ancelotti'nin öğrencileri ve milli yıldızımız Arda Güler, Almanya'da bir "kraliyet" geri dönüşüne imza atmanın hesaplarını yapıyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok merak edilen "Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid Bayern maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" sorguları spor gündeminin zirvesine demir attı. İşte milyonları ekran başına kilitleyecek o tarihi kapışmanın yayın takvimi ve maç öncesi son dakika detayları...
Devler Ligi kupasına giden yolda kaderin çizileceği bu yüksek gerilimli mücadele için futbol tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Allianz Arena'daki o dev maçın ilk düdüğü saat kaçta çalacak?
BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (15 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşındaki dev Bayern Münih - Real Madrid mücadelesi, BUGÜN (15 Nisan 2026 Çarşamba) oynanacaktır! Münih'teki efsanevi Allianz Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu nefes kesen kapışmada heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 22.00'de çalacak.BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu dev maçın izleme seçeneklerini futbolseverler için şu şekilde belirledi:Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek Bayern Münih - Real Madrid maçı, dijital yayın platformu olan tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Şifreli mi?: Evet. Karşılaşma ulusal kanallarda (TRT 1 veya TRT Spor) şifresiz olarak yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyen futbolseverlerin "tabii" platformuna üye olması gerekecek.İLK MAÇTA NELER OLDU? (YARI FİNAL İHTİMALLERİ)Geçtiğimiz hafta İspanya'da, Santiago Bernabeu'da oynanan ilk eşleşmede gülen taraf 2-1'lik skorla deplasman ekibi Bayern Münih olmuştu.Bayern Münih Nasıl Tur Atlar? Alman panzerine bu gece alınacak her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yetecek.Real Madrid Nasıl Tur Atlar? İspanyol devinin maçı uzatmalara taşıyabilmesi için en az 1 farklı kazanması, turu 90 dakikada doğrudan geçmesi için ise 2 veya daha farklı kazanması gerekiyor. Eşleşmenin galibi, yarı finalde Paris Saint-Germain - Liverpool eşleşmesinin tur atlayanı ile kozlarını paylaşacak!
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.