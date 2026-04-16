16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Göztepe zincirlerini kırmak istiyor!

Göztepe, Kocaelispor deplasmanında kötü seriyi bitirip Avrupa yolunda kritik bir galibiyet arıyor.

calendar 16 Nisan 2026 17:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda 18 Nisan Cumartesi günü Kocaelispor'la deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe, rakibine karşı son yıllarda iyi sonuçlar alamadı.

Sarı-kırmızılılar Kocaelispor'la oynadığı son 3 maçta galip gelemezken, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kocaelispor'u son olarak 2003-04 sezonunda 1'inci Lig'de 4-2 yenebilen Göz-Göz, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlılara 2 maçta da kaybetti. Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'a tek golle boyun eğen Göztepe, deplasmanda da rakibine 3-2 yenilmişti.

İki takım bu sezon yıllar sonra Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Evinde üst üste oynadığı Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarından beklediği sonuçları alamayan Göztepe haftaya 47 puan ve averajla 5'inci RAMS Başakşehir'in gerisinde 6'ncı sırada girdi. Kocaeli deplasmanında mutlak galibiyet hedefleyen Göztepe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Kamerunlu stoper Malcom Bokele'nin durumu ise belirsizliği koruyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
