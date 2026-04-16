Yeraltı var mı, yayınlanacak mı? 16 Nisan NOW TV yayın akışı

Heyecanın bir an olsun düşmediği dünkü o sarsıcı bölümün ardından "Acaba bugün de var mıdır?" umuduyla araştırmalarını hızlandıran izleyiciler için tablo tamamen netleşti! Peki, bu akşam o tehlikeli sokaklara geri dönüyor muyuz?

Kısa ve net cevap: Hayır, Yeraltı dizisinin yeni bölümü BUGÜN (16 Nisan 2026 Perşembe) NOW TV ekranlarında YAYINLANMAYACAK! Bildiğiniz üzere Medyapım imzalı bu dev proje, ekran macerasını Çarşamba akşamları sürdürmektedir. Dizinin nefesleri kesen 12. bölümü henüz dün akşam (15 Nisan Çarşamba) izleyicisiyle buluştuğu için, bu akşam dizinin sadece tekrar bölümü ekrana gelecektir. Yani kendi günü olmadığı için bu akşam yeni bir macera yok.

"Peki yeni bölüm için ne kadar bekleyeceğiz?" diyen dizi tutkunları için takvim şu şekilde: Yeraltı dizisinin heyecanla beklenen 13. yeni bölümü, 22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA akşamı Türkiye saati ile tam 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Dün akşamki bölümü televizyondan kaçıranlar veya yeniden reklamsız izlemek isteyenler için o kritik uyarıyı tekrarlıyoruz: Dizinin bölümleri YouTube'a yüklenmiyor! Medyapım'ın dijital yayın stratejisi doğrultusunda, Yeraltı dizisinin tüm bölümleri ve tekrarları televizyon yayınının hemen ardından Disney+ platformu üzerinden izleyiciye sunuluyor.