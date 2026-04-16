Haber Tarihi: 16 Nisan 2026 13:23 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 13:23

Yeraltı var mı, yayınlanacak mı? 16 Nisan NOW TV yayın akışı

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun muhteşem uyumuyla ekranlarda fırtınalar estiren NOW TV'nin fenomen yapımı "Yeraltı" dizisinin sadık izleyicileri, dün akşamki aksiyon dolu sahnelerin etkisinden henüz çıkamadı! Yeraltı dünyasının acımasız kuralları ve karanlık sokaklarında filizlenen o tehlikeli hikayenin sıkı takipçileri, arama motorlarında şimdiden günün sorusunu sorgulamaya başladı: Yeraltı yayınlanacak mı? 16 Nisan Perşembe Yeraltı bugün var mı, 13. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte NOW TV'nin güncel yayın akışı ve dizinin yayın takvimine dair tüm detaylar...

Heyecanın bir an olsun düşmediği dünkü o sarsıcı bölümün ardından "Acaba bugün de var mıdır?" umuduyla araştırmalarını hızlandıran izleyiciler için tablo tamamen netleşti! Peki, bu akşam o tehlikeli sokaklara geri dönüyor muyuz?
YERALTI DİZİSİ BUGÜN YAYINLANACAK MI? (16 NİSAN PERŞEMBE)
Kısa ve net cevap: Hayır, Yeraltı dizisinin yeni bölümü BUGÜN (16 Nisan 2026 Perşembe) NOW TV ekranlarında YAYINLANMAYACAK! Bildiğiniz üzere Medyapım imzalı bu dev proje, ekran macerasını Çarşamba akşamları sürdürmektedir. Dizinin nefesleri kesen 12. bölümü henüz dün akşam (15 Nisan Çarşamba) izleyicisiyle buluştuğu için, bu akşam dizinin sadece tekrar bölümü ekrana gelecektir. Yani kendi günü olmadığı için bu akşam yeni bir macera yok.

YERALTI 13. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
"Peki yeni bölüm için ne kadar bekleyeceğiz?" diyen dizi tutkunları için takvim şu şekilde: Yeraltı dizisinin heyecanla beklenen 13. yeni bölümü, 22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA akşamı Türkiye saati ile tam 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

DİSNEY+ DETAYINI UNUTMAYIN!
Dün akşamki bölümü televizyondan kaçıranlar veya yeniden reklamsız izlemek isteyenler için o kritik uyarıyı tekrarlıyoruz: Dizinin bölümleri YouTube'a yüklenmiyor! Medyapım'ın dijital yayın stratejisi doğrultusunda, Yeraltı dizisinin tüm bölümleri ve tekrarları televizyon yayınının hemen ardından Disney+ platformu üzerinden izleyiciye sunuluyor.

