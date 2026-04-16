Doktorlardan Osimhen uyarısı

Takımla çalışmalara başlayan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen büyük risk altında. Kulüp doktorları, Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Okan Buruk'u uyardı.

calendar 16 Nisan 2026 08:24
Fotoğraf: AA
Doktorlardan Osimhen uyarısı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı olan Victor Osimhen, çarşamba günkü idmanda takımla çalışmalara başlamıştı.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyan Osimhen'in söz konusu karşılaşmada oynaması riskli bulundu. Kulüp doktorları, konuyla ilgili Okan Buruk'u bilgilendirdi.

BİR DARBE, DERBİYİ RİSKE ATABİLİR

Osimhen için özel bandaj hazırlanırken, Gençlerbirliği maçında kısa süre de olsa oynaması beklenen Nijeryalı golcünün bu maçta koluna alacağı olası bir darbe durumunda, oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynamasının tehlikeye girebileceği aktarıldı.

SÜRE ALMASI ZOR

Osimhen'in tam hazır olması için zamana ihtiyacı olduğu belirtilirken, yıldız forvetin Ankara'ya görülse dahi bu maçta süre almasının zor olduğuna dikkat çekildi.

OSIMHEN SABIRSIZLANIYOR

Buna rağmen Osimhen'in sahalara dönmek için sabırsızlandığı ve oynamak istediği kaydediliyor. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
