Doktorlardan Osimhen uyarısı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı olan Victor Osimhen, çarşamba günkü idmanda takımla çalışmalara başlamıştı.



Süper Lig'de bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyan Osimhen'in söz konusu karşılaşmada oynaması riskli bulundu. Kulüp doktorları, konuyla ilgili Okan Buruk'u bilgilendirdi.



BİR DARBE, DERBİYİ RİSKE ATABİLİR



Osimhen için özel bandaj hazırlanırken, Gençlerbirliği maçında kısa süre de olsa oynaması beklenen Nijeryalı golcünün bu maçta koluna alacağı olası bir darbe durumunda, oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynamasının tehlikeye girebileceği aktarıldı.



SÜRE ALMASI ZOR



Osimhen'in tam hazır olması için zamana ihtiyacı olduğu belirtilirken, yıldız forvetin Ankara'ya görülse dahi bu maçta süre almasının zor olduğuna dikkat çekildi.



OSIMHEN SABIRSIZLANIYOR



Buna rağmen Osimhen'in sahalara dönmek için sabırsızlandığı ve oynamak istediği kaydediliyor.



