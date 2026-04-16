Rizespor'da F.Bahçe maçı öncesi tek eksik

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Fenerbahçe maçına tek eksikle çıkacak.

calendar 16 Nisan 2026 14:32
Rizespor'da F.Bahçe maçı öncesi tek eksik
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cuma akşamı deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 36 puanla 8'inci sırada bulunuyor.

Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı olduğu için kadroda bulunmayan Hojer, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacak. Sakatlığı bulunan Zeqiri'nin ise kadroda olmayacağı öğrenildi.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibine 5-2'lik skorla yenilmişti.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, bugün İstanbul'a hareket edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
