16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Ertuğrul Doğan: "Hakemlerden en çok biz çektik, sonra Beşiktaş geliyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem kararları ile ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı.

calendar 16 Nisan 2026 14:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, katıldığı televizyon programında, hakem hataları hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OLUMLU DÜŞÜNCELERİM VAR"

Ertuğrul Doğan, "Dört büyük takım arasında hakemlerden en fazla çeken kulüp Trabzonspor. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor. Beşiktaş Başkanı (Serdal Adalı) da çok değerli bir kardeşim. Beşiktaş'a karşı aklımda her zaman olumlu düşünceler var" ifadelerini kullandı.

"KEMERBURGAZ'DA ARAZİ TALEP ETTİK, İMZADA"

Göreve geldiğinden bu yana sürdürülebilir bir ekonomi modeli üzerinde duran ve bu bağlamda Bankalar Birliği'nden de çıkan bordo-mavili kulübün başkanı, yatırımlarıyla ilgili de bilgi verip, "Kemerburgaz'da bir yer talebimiz var. Cumhurbaşkanımızda imzada, bekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda bünyemize katacağız. Ayrıca Avrupa'nın en büyük akademi merkezini İstanbul'da yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
