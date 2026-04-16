16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Serdal Adalı: "Beşiktaş, bir karakterin adıdır"

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın sadece bir spor kulübü değil bir duruş ve aidiyet olduğunu vurgulayarak markanın hayatın her anında yer alması gerektiğini ifade etti.

calendar 16 Nisan 2026 15:04 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 15:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satışının yapıldığı Kartal Yuvası mağazalarının 2026 sezonu sonbahar-kış koleksiyonu, Antalya'da defileyle tanıtıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile Kartal Yuvalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Sarımermer de katıldı.

Etkinlikte konuşan Adalı, Beşiktaş'ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını vurgulayarak, "Beşiktaş sadece bir kulüp değil, bir duruşun, bir karakterin ve bir aidiyetin adıdır. Bugün burada gördüğümüz koleksiyonlar da aslında bu ruhun bir yansıması." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan koleksiyonun, kulübün köklü geçmişini ve tribün ruhunu günlük yaşamla buluşturduğunu dile getiren Adalı, çalışmayı "çok değerli" olarak nitelendirdi.

Beşiktaş markasının hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkati çeken Adalı, "Artık Beşiktaş sadece maç günlerinde değil, hayatın her anında yaşanan bir marka olmak zorunda. Bu koleksiyon, bu vizyonun çok güçlü bir adımıdır." diye konuştu.

Kulübün gelecek hedeflerine de değinen Adalı, Beşiktaş'ı her alanda daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz net; Beşiktaş'ı her alanda daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha etkili bir yapıya kavuşturmak. Çünkü bu camianın en büyük gücü birliktir. Birlikteysek güçlüyüz, birlikteysek Beşiktaş her zaman daha ileri gider."

Yönetim kurulu üyesi Sarımermer ise koleksiyonun stratejik bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etti. Sarımermer, "Artık taraftar sadece maçta değil, hayatın her anında kulübünü taşımak istiyor. Bu koleksiyonda, günlük kullanım, sokak stili ve modern tasarım dili öne çıkıyor. Teknik detaylar, güçlü grafikler ve modern kesimlerle, Beşiktaş'ı bir stil haline getiriyoruz. Çünkü artık hedefimiz sadece taraftar değil, giyilebilir, tercih edilir bir marka olmak." dedi.

Etkinlik, yeni ürünlerin tanıtıldığı defile ile devam etti.

Başkan Adalı, etkinlikte tanıtılan yeni ürünleri inceledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
