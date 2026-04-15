Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi?

Çocuklarını okula göndermeye korkan veliler ve yaşanan bu vahşetin ardından tatil kararı bekleyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yarın o bölgede okul zili çalacak mı?

Kısa ve net cevap: Yaşanan elim olayın yaşandığı okulda eğitime süresiz olarak ara verilmiş olup, Kahramanmaraş genelindeki veya olayın yaşandığı ilçedeki diğer tüm okullar için 16 Nisan 2026 Perşembe gününü kapsayacak resmi bir İL GENELİ TATİL kararı an itibarıyla valilik tarafından açıklanmamıştır! Ancak olayın vehameti, yaralı sayısının çokluğu ve toplumda oluşan büyük panik havası nedeniyle Kahramanmaraş Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün günün ilerleyen saatlerinde eğitim-öğretime il veya ilçe genelinde ara verilebileceğine dair acil bir durum değerlendirmesi yaptığı kulislerde konuşulmaktadır. Velilerin güncel duyurular için Valilik ve MEB resmi kanallarını anlık olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş Valisi tarafından bizzat yapılan resmi bilgilendirmelere göre olayın kan donduran detayları şu şekilde netleşti:

Saldırganın Kimliği: Olayı gerçekleştiren şahsın, henüz 16 yaşında olan bir 8. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.

Kanlı Plan: Saldırganın okula adeta bir cephanelik gibi; tam 5 adet silah ve 7 şarjör ile geldiği, doğrudan iki farklı sınıfa girerek hedef gözetmeksizin ateş açtığı açıklandı.

Acı Bilanço: Sağlık ve polis ekiplerinin anında müdahale ettiği olay yerinde maalesef 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin de yaralanarak çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Yaşanan bu büyük travmanın ardından bölgeye çok sayıda psikososyal destek ekibi yönlendirilirken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.