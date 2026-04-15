Haber Tarihi: 15 Nisan 2026 15:08 -
Güncelleme Tarihi:
15 Nisan 2026 15:08
Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi?
Şanlıurfa'nın ardından bu kez de Kahramanmaraş'tan gelen kan dondurucu okul saldırısı haberi tüm Türkiye'yi kelimenin tam anlamıyla derin bir yasa boğdu! 16 yaşındaki bir 8. sınıf öğrencisinin 5 silah ve 7 şarjörle okula girerek iki sınıfa düzenlediği, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı o korkunç vahşetin yankıları sürüyor. Olayın büyük şokunu ve travmasını atlatamayan veliler ile öğrenciler, güvenlik endişesiyle arama motorlarına akın ederek "Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe Kahramanmaraş'ta okul var mı, eğitim durdu mu?" sorgularını araştırmaya başladı. İşte o kanlı günün ardından Kahramanmaraş Valiliği'nden gelen son dakika bilgileri ve okullardaki güncel durum...
Çocuklarını okula göndermeye korkan veliler ve yaşanan bu vahşetin ardından tatil kararı bekleyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yarın o bölgede okul zili çalacak mı?
KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (16 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Yaşanan elim olayın yaşandığı okulda eğitime süresiz olarak ara verilmiş olup, Kahramanmaraş genelindeki veya olayın yaşandığı ilçedeki diğer tüm okullar için 16 Nisan 2026 Perşembe gününü kapsayacak resmi bir İL GENELİ TATİL kararı an itibarıyla valilik tarafından açıklanmamıştır! Ancak olayın vehameti, yaralı sayısının çokluğu ve toplumda oluşan büyük panik havası nedeniyle Kahramanmaraş Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün günün ilerleyen saatlerinde eğitim-öğretime il veya ilçe genelinde ara verilebileceğine dair acil bir durum değerlendirmesi yaptığı kulislerde konuşulmaktadır. Velilerin güncel duyurular için Valilik ve MEB resmi kanallarını anlık olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISI: 4 ÖLÜ, 20 YARALI! (OLAYIN DETAYLARI)Kahramanmaraş Valisi tarafından bizzat yapılan resmi bilgilendirmelere göre olayın kan donduran detayları şu şekilde netleşti:Saldırganın Kimliği: Olayı gerçekleştiren şahsın, henüz 16 yaşında olan bir 8. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.Kanlı Plan: Saldırganın okula adeta bir cephanelik gibi; tam 5 adet silah ve 7 şarjör ile geldiği, doğrudan iki farklı sınıfa girerek hedef gözetmeksizin ateş açtığı açıklandı.Acı Bilanço: Sağlık ve polis ekiplerinin anında müdahale ettiği olay yerinde maalesef 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin de yaralanarak çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi.Yaşanan bu büyük travmanın ardından bölgeye çok sayıda psikososyal destek ekibi yönlendirilirken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.
