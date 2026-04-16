16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

ABD'de Arda Güler için kırmızı alarm!

Arda Güler'in Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller ve kırdığı rekorlar sonrası ABD'de Dünya Kupası öncesi ABD Milli Takımı'na karşı özel olarak dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

calendar 16 Nisan 2026 10:55 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 12:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla Bayern Münih'e iki muhteşem gol atan Arda Güler, Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem oldu.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası grubundaki rakibi ABD'de, Arda Güler'in performansının ardından 21 yaşındaki futbolcuya dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapıldı.

ABD'li yorumcu Roger Bennett, ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ve oyunculara seslendi.

Roger Bennett, yaptığı açıklamada, "Sanırım Arda Güler'e Türkçede 'mucize çocuk' diyorsunuz. Bizi izleyen ABD Milli Takımı'na sadece şunu söyleyeceğim; Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı oynarken sakın üçüncü bölgede faul yapmayın. Arda Güler sizi cezalandırır. Benden söylemesi." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'DEN 1 GECEDE 5 REKOR

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, Bayern Münih maçında 5 rekor kırarak dünyada adından söz ettirdi.

İşte Arda Güler'in kırdığı rekorlar;

-Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon atılan en erken gol.

-Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'in attığı en erken gol. (35. saniye)

-Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'e atılan en erken gol.

-Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu.

-Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
