ABD'de Arda Güler için kırmızı alarm!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla Bayern Münih'e iki muhteşem gol atan Arda Güler, Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem oldu.



A Milli Takım'ın Dünya Kupası grubundaki rakibi ABD'de, Arda Güler'in performansının ardından 21 yaşındaki futbolcuya dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapıldı.



ABD'li yorumcu Roger Bennett, ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ve oyunculara seslendi.



Roger Bennett, yaptığı açıklamada, "Sanırım Arda Güler'e Türkçede 'mucize çocuk' diyorsunuz. Bizi izleyen ABD Milli Takımı'na sadece şunu söyleyeceğim; Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı oynarken sakın üçüncü bölgede faul yapmayın. Arda Güler sizi cezalandırır. Benden söylemesi." ifadelerini kullandı.



ARDA GÜLER'DEN 1 GECEDE 5 REKOR



Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, Bayern Münih maçında 5 rekor kırarak dünyada adından söz ettirdi.



İşte Arda Güler'in kırdığı rekorlar;



-Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon atılan en erken gol.



-Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'in attığı en erken gol. (35. saniye)



-Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'e atılan en erken gol.



-Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu.



-Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu.



