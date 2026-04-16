Haber Tarihi: 16 Nisan 2026 11:47 -
Güncelleme Tarihi:
16 Nisan 2026 11:47
PUBG Mobile kapanacak mı? PUBG yasaklanacak mı?
Son günlerde ülkemizi derinden sarsan ve eğitim kurumlarında ardı ardına yaşanan o trajik silahlı şiddet olayları, okları bir kez daha dijital dünyaya ve "şiddet içerikli" oyunlara çevirdi! Milyonlarca genç ve çocuk tarafından gece gündüz oynanan, dünyanın en popüler battle royale oyunu PUBG Mobile cephesinde sular kelimenin tam anlamıyla kaynıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki elim olayların ardından sosyal medyada çığ gibi büyüyen "Oyunlar şiddeti tetikliyor, yasaklansın" kampanyaları, arama motorlarında günün o en telaşlı sorusunu patlattı: PUBG Mobile kapanacak mı? Türkiye'de PUBG yasaklanıyor mu, sunuculara erişim engeli gelecek mi? İşte e-spor ekosistemini ve oyuncuları şoke eden o iddiaların perde arkası ve Ankara kulislerinden sızan son bilgiler...
Hesaplarına binlerce lira yatıran, rütbe kasmak için saatlerini harcayan oyuncular ve endişeli aileler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa haritaların fişi gerçekten çekiliyor mu?
PUBG MOBİLE KAPANACAK MI, YASAKLANIYOR MU? (NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır! An itibarıyla (Nisan 2026) Türkiye'de PUBG Mobile oyununun tamamen kapatılmasına veya yasaklanmasına dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış resmi bir ERİŞİM ENGELİ kararı bulunmamaktadır! Şu an için oyunun Türkiye sunucuları tamamen aktif durumdadır. Milyonlarca oyuncu hesaplarına sorunsuz bir şekilde giriş yapabilmekte ve maçlarına kesintisiz olarak devam edebilmektedir. Gündemdeki haberler, şimdilik sadece sosyal medya tartışmalarından ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerinden ibarettir.KAPATILMA İDDİALARI NEDEN YENİDEN ALEVLENDİ?Bu büyük panik dalgasının durduk yere ortaya çıkmadığını, ülkenin içinde bulunduğu hassas sürecin bir yansıması olduğunu belirtmek gerek. Kapatılma söylentilerini tetikleyen ana unsurlar şunlar:Okullardaki Şiddet Olayları: Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta çok genç yaştaki lise ve ortaokul öğrencilerinin silahlarla okullara saldırması, pedagogları ve uzmanları harekete geçirdi. Uzmanlar, gerçekçi silah ve çatışma mekaniklerine sahip oyunların gençlerdeki şiddet eğilimini artırdığını savunuyor.Meclis ve BTK Gündemi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen savaş ve hayatta kalma oyunlarını geçmişte de mercek altına aldığı biliniyor. Bu son olayların ardından, yaş sınırı kontrollerinin sıkılaştırılması veya ebeveyn denetimi zorunlulukları gibi yeni kısıtlamaların masaya yatırılabileceği konuşuluyor.DİĞER ÜLKELERDE DURUM NE, ÖRNEĞİ VAR MI?PUBG Mobile, içerdiği rekabetçi şiddet ve yüksek bağımlılık yapıcı özellikleri nedeniyle daha önce de küresel çapta büyük krizler yaratmış bir yapım. Geçtiğimiz yıllarda Hindistan, Ürdün, Nepal ve Afganistan gibi birçok ülke, "toplumsal huzuru bozduğu, çocukların eğitimini engellediği ve şiddeti özendirdiği" gerekçesiyle oyunu ülke çapında yasaklamıştı. Türkiye'nin böyle keskin bir adım atıp atmayacağını ise ilerleyen dönemlerdeki resmi kurum değerlendirmeleri belirleyecek.
