PUBG Mobile kapanacak mı? PUBG yasaklanacak mı?

Hesaplarına binlerce lira yatıran, rütbe kasmak için saatlerini harcayan oyuncular ve endişeli aileler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa haritaların fişi gerçekten çekiliyor mu?

Kısa ve net cevap: Hayır! An itibarıyla (Nisan 2026) Türkiye'de PUBG Mobile oyununun tamamen kapatılmasına veya yasaklanmasına dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış resmi bir ERİŞİM ENGELİ kararı bulunmamaktadır! Şu an için oyunun Türkiye sunucuları tamamen aktif durumdadır. Milyonlarca oyuncu hesaplarına sorunsuz bir şekilde giriş yapabilmekte ve maçlarına kesintisiz olarak devam edebilmektedir. Gündemdeki haberler, şimdilik sadece sosyal medya tartışmalarından ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerinden ibarettir.

Bu büyük panik dalgasının durduk yere ortaya çıkmadığını, ülkenin içinde bulunduğu hassas sürecin bir yansıması olduğunu belirtmek gerek. Kapatılma söylentilerini tetikleyen ana unsurlar şunlar:

Okullardaki Şiddet Olayları: Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta çok genç yaştaki lise ve ortaokul öğrencilerinin silahlarla okullara saldırması, pedagogları ve uzmanları harekete geçirdi. Uzmanlar, gerçekçi silah ve çatışma mekaniklerine sahip oyunların gençlerdeki şiddet eğilimini artırdığını savunuyor.

Meclis ve BTK Gündemi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen savaş ve hayatta kalma oyunlarını geçmişte de mercek altına aldığı biliniyor. Bu son olayların ardından, yaş sınırı kontrollerinin sıkılaştırılması veya ebeveyn denetimi zorunlulukları gibi yeni kısıtlamaların masaya yatırılabileceği konuşuluyor.

PUBG Mobile, içerdiği rekabetçi şiddet ve yüksek bağımlılık yapıcı özellikleri nedeniyle daha önce de küresel çapta büyük krizler yaratmış bir yapım. Geçtiğimiz yıllarda Hindistan, Ürdün, Nepal ve Afganistan gibi birçok ülke, "toplumsal huzuru bozduğu, çocukların eğitimini engellediği ve şiddeti özendirdiği" gerekçesiyle oyunu ülke çapında yasaklamıştı. Türkiye'nin böyle keskin bir adım atıp atmayacağını ise ilerleyen dönemlerdeki resmi kurum değerlendirmeleri belirleyecek.