16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Tedesco oyuncularını uyardı: "Galatasaray'ı şimdilik unutun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda önceliğin Çaykur Rizespor maçı olduğunu vurguladı ve Galatasaray derbisinin şimdilik düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

16 Nisan 2026 13:32
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında puan kaybetmesiyle aradaki farkın 2'ye düşmesi, Fenerbahçe cephesinde şampiyonluk umutlarını artırdı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler tüm dikkatini oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevirdi.

Tedesco'nun takım toplantılarında oyuncularına "Adım adım ilerlemeliyiz. Bizim için en önemli maç, sıradaki maçtır. Bu nedenle Galatasaray derbisi yerine önce Çaykur Rize karşılaşmasına konsantre olmalıyız. Her galibiyet aynı değerde, üç puan kazandırıyor. Öncelikle bu maçı kayıpsız geçelim, ardından derbiyi düşünürüz" dediği aktarıldı.

Öte yandan Tedesco'nun sarı kart sınırında bulunan Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene ile birebir görüşmeler yaptığı da öğrenildi. Başarılı teknik adamın bu oyunculara, "Ligde kritik bir döneme girdik ve hepinize ihtiyacım var. Sahada kontrollü olmanızı istiyorum. Özellikle hakemle gereksiz diyaloglardan kaçınarak kart görmemeye dikkat edin. Rize maçının ardından Galatasaray ile karşılaşacağız, bu yüzden çok daha temkinli olmalısınız" dediği ifade edildi.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
