Tedesco oyuncularını uyardı: 'Galatasaray'ı şimdilik unutun'

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında puan kaybetmesiyle aradaki farkın 2'ye düşmesi, Fenerbahçe cephesinde şampiyonluk umutlarını artırdı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler tüm dikkatini oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevirdi.
Tedesco'nun takım toplantılarında oyuncularına "Adım adım ilerlemeliyiz. Bizim için en önemli maç, sıradaki maçtır. Bu nedenle Galatasaray derbisi yerine önce Çaykur Rize karşılaşmasına konsantre olmalıyız. Her galibiyet aynı değerde, üç puan kazandırıyor. Öncelikle bu maçı kayıpsız geçelim, ardından derbiyi düşünürüz" dediği aktarıldı.
Öte yandan Tedesco'nun sarı kart sınırında bulunan Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene ile birebir görüşmeler yaptığı da öğrenildi. Başarılı teknik adamın bu oyunculara, "Ligde kritik bir döneme girdik ve hepinize ihtiyacım var. Sahada kontrollü olmanızı istiyorum. Özellikle hakemle gereksiz diyaloglardan kaçınarak kart görmemeye dikkat edin. Rize maçının ardından Galatasaray ile karşılaşacağız, bu yüzden çok daha temkinli olmalısınız" dediği ifade edildi.
