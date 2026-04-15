15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
2-379'
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
0-083'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
0-2
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
2-1

Arda Güler tarihe geçti!

Milli yıldız Arda Güler, Bayern deplasmanında attığı iki golle hem tarihe geçti hem geceye damga vurdu.

15 Nisan 2026 22:17 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 22:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Bayern Münih sahasında Real Madrid'i konuk etti. 

İspanyol devi, henüz 35. saniyede öne geçti. Manuel Neuer'in pas hatasında araya giren milli yıldız Arda Güler, sol iç kulvarda kazandığı topa sol ayağıyla gelişine vurdu. Genç futbolcunun şutunda meşin yuvarlak boş kaleye giderek ağlarla buluştu.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

ARDA GÜLER'DEN BİR ENFES GOL DAHA

Ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Arda Güler sol ayağıyla kaleye vurdu, barajı aşan top yakın köşeden doksana gitti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.