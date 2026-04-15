Arda Güler tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Bayern Münih sahasında Real Madrid'i konuk etti.
İspanyol devi, henüz 35. saniyede öne geçti. Manuel Neuer'in pas hatasında araya giren milli yıldız Arda Güler, sol iç kulvarda kazandığı topa sol ayağıyla gelişine vurdu. Genç futbolcunun şutunda meşin yuvarlak boş kaleye giderek ağlarla buluştu.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.
ARDA GÜLER'DEN BİR ENFES GOL DAHA
— Sporx (@sporx) April 15, 2026
Ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Arda Güler sol ayağıyla kaleye vurdu, barajı aşan top yakın köşeden doksana gitti.
