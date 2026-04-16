16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Okan Buruk'a yeni sözleşme

"Şampiyon olsa bile yollar ayrılacak" denilen Okan Buruk'la görüşen başkan Özbek, başarılı çalıştırıcıya destek çıkarken, "Ne olursa olsun beraber yürüyeceğiz" mesajını iletti ve yeni sözleşme sinyalini verdi

16 Nisan 2026 10:57
Fotoğraf: AA
Okan Buruk'a yeni sözleşme
Galatasaray'ın başında 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un, bu sezon sonunda takımı yine şampiyon yapsa bile gönderileceği yönünde iddialar ayyuka çıkmış durumda...

Ancak Okan hocanın, şu an kulübün en aktif isimlerinden Abdullah Kavukcu ile arasından su sızmıyor. Ayrıca başkan Dursun Özbek'in hem de 2. başkan Metin Öztürk'ün Okan Buruk'u ne kadar çok sevdiği biliniyor.

Yönetim şu sıralarda şampiyonluk konusunda olumsuz bir düşünceyi dile getirmek bile istemiyor.

RAHAT NEFES ALDI

Hatta Özbek'in son Kemerburgaz ziyaretinde Okan Buruk'a tam destek verdiği ve "Bu takımın hocası sensin. Ne olursa olsun beraber yürüyeceğiz, yönetim olarak yanındayız" dediği öğrenildi.

Buruk'un Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve şu ana kadar bir kontrat görüşmesi yapılmadı.

Ancak Özbek'in bu sözlerle yeni sözleşme sinyalini verdiği ve Okan hocanın rahat bir nefes aldığı kaydedildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
