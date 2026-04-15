Basketbol EuroLeague'de maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verdi.
EuroLeague'in açıklamasında Anadolu Efes'e "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 avro para cezası verildiğini duyurdu.
En yüksek ceza 3 milyon 65 bin 691 avro ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a verildiği aktarılan açıklamada İsrail takımı Hapoel IBI Tel Aviv'in 998 bin 27 avro ve diğer Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un ise 303 bin 290 bin avro ödeyeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca "Temel ücret seviyesini aşmanın toplam tazminatı olan 5 milyon 438 bin 684 avro, belirlenen seviyelere uyan 15 kulübe eşit dağıtılacak ve kulüp başına 362 bin 579 avro düşecektir." ifadelerine yer verildi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Diego Simeone'den Yamal'a gönderme!
-
9
Victor Osimhen'den fedakarlık!
-
8
TFF'den yabancı sınırı için son karar!
-
7
Arda Çakmak'tan Galatasaray maçı ve Onyekuru sözleri
-
6
De Laurentiis Konuştu: Osimhen gerçeği ve futbolda devrim planı
-
5
Gençlerbirliği'nde Galatasaray öncesi Onyekuru iddiası
-
4
Fenerbahçe'de son durum: Asensio, İsmail ve Skriniar!
-
3
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için flaş iddia!
-
2
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı bilet fiyatı için açıklama
-
1
Gönüllü zarar: 165 milyon Euro!
- 22:03 Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi
- 22:00 EuroLeague'den Anadolu Efes'e para cezası!
- 21:45 Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!
- 21:25 Türk Telekom, sahasında hata yapmadı!
- 20:35 Fenerbahçe Opet'in EuroLeague'de rakibi belli oldu!
- 20:29 Galatasaray, Halkbank'a set vermedi, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu
- 20:20 Jose Mourinho için Premier Lig iddiaası!
- 19:16 Milli judocular, Avrupa Şampiyonası için Gürcistan'da
- 19:05 Juventus, Locatelli ile sözleşme uzattı!
- 17:54 Juventus'tan sakatlık açıklaması: Arkadiusz Milik
- 17:37 Ziraat Bankkart, final biletini kaptı
- 17:28 Grand slam şampiyonu Ivan Dodig, Antalya'da gençlerle buluştu
- 16:39 Amedspor'dan Süper Lig açıklaması
- 16:31 Fenerbahçe'de son durum: Asensio, İsmail ve Skriniar!
- 16:18 Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı ile yollar ayrıldı
- 16:09 Fenerbahçe'den şampiyonluk ve derbi primi yanıtı!
- 15:28 Van Drongelen: "Yeni sistemi takıma adapte ediyoruz"
- 15:22 Arda Çakmak'tan Galatasaray maçı ve Onyekuru sözleri
- 15:21 MotoGP Heyecanı Tüm Sezon Boyunca S Sport Plus'ta!
- 15:15 Barış Alper için transfer açıklaması
- 15:11 Kocaelisporlu futbolculardan Galatasaray itirafı!
- 15:04 Richarlison'dan depresyon itirafı!
- 15:04 Zeynep Sönmez'den bir ilk daha!
- 14:51 Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6 etabının programı belli oldu
- 14:48 Lech Poznan, Göztepe'den Lis'i istiyor
- 14:39 Fenerbahçe Kürek Şubesi şampiyonluk sevinci yaşıyor
- 14:28 Kasımpaşa'da futbol gelişim direktörlüğüne Soykan Başar getirildi
- 14:28 Beşiktaş'tan Altay Bayındır yalanlaması
- 14:15 EuroLeague'de format ve gelir dağılımı belirlendi
- 14:15 Spor hisseleri yılın ilk çeyreğinde kaybettirdi!
- 14:01 Türk badmintonunun "gümüş" kızları
- 13:54 Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8 etabı programı açıklandı
- 13:46 Samsunspor'dan Beşiktaş için açıklama
- 13:37 Lakers, LeBron'un son yılını takımda geçirmesine olumlu bakıyor
- 13:36 Pelicans'tan net mesaj: "Zion takas edilmeyecek"
- 13:35 Alanya Belediyespor Voleybol için kadro planını açıkladı
- 13:34 Warriors'taki geleceği belirsiz olan Kerr, "kalmak istiyor"
- 13:33 Spoelstra'dan LaMelo Ball'a sert tepki: "Aptalca bir hareket"
- 13:33 Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı bilet fiyatı için açıklama
- 13:30 Deni Avdija, Spurs'e meydan okudu: "Hazır olacağız"
- 13:26 Beşiktaş'ta Kartal Kayra ameliyat oldu!
- 13:23 Adana'nın futbol takımları eski başarılı günlerini özlüyor!
- 13:16 Milli judocular, 2026 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kürsü için umutlu
- 13:06 Nicolo Zaniolo için İtalya'da transfer yarışı!
- 13:02 Elif Bayram: "Buralarda hep bulunmak gerekiyor"
- 12:51 Alperi Onar: "Finalin derbi olması çok güzel olur"
- 12:48 Trabzonspor'da Onuachu'nun son durumu
- 12:45 Üç büyüklerin YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
- 12:38 Diego Simeone'den Yamal'a gönderme!
- 12:34 VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana uzatma için sahnede!
- 12:23 Beşiktaş için çarpıcı rapor: Gençlerde zirvede
- 12:22 EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Asvel'e konuk olacak!
- 12:14 Hem Liverpool'a, hem de Eketike'ye kötü haber!
- 12:11 EuroLeague'de normal sezonun son maçları oynanacak!
- 12:09 Galatasaray'da dertler Osimhen ile bitecek
- 12:01 Galatasaray'da kadro istikrarı sağlanamadı!
- 11:55 Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı!
- 11:54 Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için flaş iddia!
- 11:48 Burak Yılmaz'ın II. dönemi 234 gün sürdü
- 11:45 Fatih Tekke'den İstanbul'a karşı iyi karne
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Juventus, Locatelli ile sözleşme uzattı!
Juventus'tan sakatlık açıklaması: Arkadiusz Milik
Richarlison'dan depresyon itirafı!
Gönüllü zarar: 165 milyon Euro!
Liverpool evinde yıkıldı: Tur Paris Saint-Germain'in
De Laurentiis Konuştu: Osimhen gerçeği ve futbolda devrim planı
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması
Hoffenheim, Ozan Kabak ile sözleşme yeniledi
Andoni Iraola, Bournemouth'tan ayrılıyor
Luis Figo'dan Olise'ye büyük övgü
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|29
|21
|5
|3
|67
|22
|68
|2
|Fenerbahçe
|29
|19
|9
|1
|66
|28
|66
|3
|Trabzonspor
|29
|19
|7
|3
|56
|31
|64
|4
|Beşiktaş
|29
|16
|7
|6
|53
|34
|55
|5
|Başakşehir
|29
|13
|8
|8
|47
|30
|47
|6
|Göztepe
|29
|12
|11
|6
|36
|26
|47
|7
|Samsunspor
|29
|9
|12
|8
|34
|38
|39
|8
|Rizespor
|29
|9
|9
|11
|39
|40
|36
|9
|Kocaelispor
|29
|9
|8
|12
|24
|33
|35
|10
|Konyaspor
|29
|8
|10
|11
|36
|41
|34
|11
|Gaziantep FK
|29
|8
|10
|11
|38
|49
|34
|12
|Alanyaspor
|29
|6
|15
|8
|35
|34
|33
|13
|Antalyaspor
|29
|7
|7
|15
|30
|47
|28
|14
|Kasımpaşa
|29
|6
|10
|13
|28
|41
|28
|15
|Gençlerbirliği
|29
|6
|7
|16
|28
|42
|25
|16
|Kayserispor
|29
|4
|11
|14
|21
|54
|23
|17
|Eyüpspor
|29
|5
|7
|17
|20
|43
|22
|18
|Karagümrük
|29
|5
|5
|19
|26
|51
|20