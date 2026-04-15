Diego Simeone'den Yamal'a gönderme!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona'yı eledikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yetenekli olduğunu ama ondan çekinmediğini bir kez daha vurgulayan Simeone "Lamine Yamal, bizi televizyondan izlemeye devam etsin. Yetenekli, iyi bir çocuk. Dün bire bir istiyordu, maçın üçüncü dakikasında da golünü attı. Basın, çalım atıyor ve özgüvenli konuşuyor diye benim bir gençten korkmamı istiyor." dedi.



Sözlerine devam eden Simeone; "Gerçek korku neydi biliyor musunuz? Yıllarca kenarda durup Cristiano Ronaldo'nun bu turnuvada takımımı eleyen hat-trick'lerini izlemekti. İşte asıl korku buydu. Lamine çok güzel oynadı. Ama gerçek şu; yarı finale çıkan biziz. O ise eve gidip bizi televizyondan izleyecek. Güzel oynamakla rakibe kabus olmak arasında büyük fark var. Futbolda önemli olan, yarın sabah kurada kimin adının olduğudur." ifadelerini kullandı.



