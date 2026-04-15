15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Diego Simeone'den Yamal'a gönderme!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 15 Nisan 2026 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Diego Simeone'den Yamal'a gönderme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona'yı eledikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yetenekli olduğunu ama ondan çekinmediğini bir kez daha vurgulayan Simeone "Lamine Yamal, bizi televizyondan izlemeye devam etsin. Yetenekli, iyi bir çocuk. Dün bire bir istiyordu, maçın üçüncü dakikasında da golünü attı. Basın, çalım atıyor ve özgüvenli konuşuyor diye benim bir gençten korkmamı istiyor." dedi.

Sözlerine devam eden Simeone; "Gerçek korku neydi biliyor musunuz? Yıllarca kenarda durup Cristiano Ronaldo'nun bu turnuvada takımımı eleyen hat-trick'lerini izlemekti. İşte asıl korku buydu. Lamine çok güzel oynadı. Ama gerçek şu; yarı finale çıkan biziz. O ise eve gidip bizi televizyondan izleyecek. Güzel oynamakla rakibe kabus olmak arasında büyük fark var. Futbolda önemli olan, yarın sabah kurada kimin adının olduğudur." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.