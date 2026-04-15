Spor hisseleri yılın ilk çeyreğinde kaybettirdi!

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını üzdü ve değer kaybetti.

15 Nisan 2026 14:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Spor hisseleri yılın ilk çeyreğinde kaybettirdi!
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını üzdü. Hisseleri en çok değer kaybeden kulüp yüzde 24,3 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, borsada işlem gören spor endeksi ocak-mart döneminde yüzde 16,1 geriledi.

ABD/İsrail-İran savaşı mart ayında küresel piyasalarda risk algısını azaltırken Borsa İstanbul'da bir taraftan panik satışlarının diğer taraftan olumlu haber akışının fiyatlandığı çift yönlü bir oynaklık öne çıktı.

Bu gelişmelerle borsada sektörel bazda ayrışmalar görülürken spor hisselerinde negatif seyir öne çıktı.

Kulüplerin Avrupa kupalarına veda etmesi de hisselerindeki değer kayıplarında etkili oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını üzerken en çok yüzde 24,3 ile Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri değer kaybetti.

Ocak-mart döneminde, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 14, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 11, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 9,5 geriledi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, yılın ilk çeyreğini 16 milyar 187 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 14 milyar 175 milyon lirayla Galatasaray, 6 milyar 900 milyon lirayla Trabzonspor, 6 milyar 328 milyon 664 bin 493 lirayla Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin mart kapanış fiyatı, ocak-mart getirileri ve piyasa değerleri şöyle:


Şirket 2025 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2026 Mart kapanış fiyatı (TL) 2026 Ocak-Mart farkı (yüzde) Piyasa değeri (TL)
Galatasaray 1,16 1,05 -9,5 14.175.000.000
Beşiktaş 1,63 1,45 -11 6.328.664.493
Trabzonspor 1,07 0,92 -14 6.900.000.000
Fenerbahçe 3,42 2,59 -24,3 16.187.500.000
