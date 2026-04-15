Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 16 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan takımlar belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.
Ligde 16 Nisan Perşembe günü oynayacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya) (0-3)
22.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz) (1-1)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) (3-1)
22.00 Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz) (1-1)
