Hyeon-Gyu Oh, Abraham'ı ikiye katladı

Beşiktaş'ın devre arası transfer ettiği Hyeon-Gyu Oh selefi Tammy Abraham'ı geride bıraktı.

15 Nisan 2026 11:40
Hürriyet
Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın gönderilmesinin ardından kadroya dahil edilen Güney Koreli Hyeon-gyu Oh, sergilediği performansla selefini verimlilik anlamında geride bıraktı.

Sezonun ilk yarısında tüm kulvarlarda toplam 28 resmi maça çıkan Abraham, bu süreçte rakip ağları 13 kez havalandırdı. İngiliz santrforun genel gol ortalaması 0.46 olarak kayıtlara geçti. Ancak oyuncunun Süper Lig ve Türkiye Kupası özelindeki performansı incelendiğinde, 20 maçta 8 gol üreterek ortalamasının 0.40 bandına gerilediği görüldü.

Oh ise Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 10 maçta 7 gole imza attı. Bu istatistikle maç başına 0.70 gol ortalaması yakalayan Güney Koreli yıldız, yerel organizasyonlardaki verimlilik oranında Tammy Abraham'ı ikiye katladı.

OH'UN FARKLARI

HAREKETLİLİK: Abraham'a göre çok daha mobil bir oyuncu; rakip alanda yaptığı 7 top çalma ile ön alan baskısının merkezine yerleşti.

XG VERİMLİLİĞİ: Sadece 2,87 beklenen gol (xG) değerinden 6 gol çıkararak zor pozisyonları gole çevirme oranının yüksek olduğunu gösterdi.

ADAPTASYON: 5 Şubat'ta imzayı attı, ayağının tozuyla çıktığı karşılaşmalarda golleri buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
