15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Hem Liverpool'a, hem de Eketike'ye kötü haber!

Liverpool'un PSG ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hugo Ekitike'nin durumunun kötü olduğu ortaya çıktı.

15 Nisan 2026 12:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Hem Liverpool'a, hem de Eketike'ye kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında PSG'yi ağırlayan Liverpool'a kötü bir haber geldi.

Liverpool'un sezon başında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Hugo Ekitike, 31. dakikada yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Mohammed Salah'a bıraktı.

9 AY SAHALARDAN UZAK

Fransız basınından L'Equipe, 23 yaşındaki genç golcünün sakatlığı ciddi olduğunu duyurdu. Aşil tendonundan problem yaşayan 23 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Hugo Ekitike bu sakatlık sonrası 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Bu sezon Liverpool'da 45 maça çıkan Hugo Ekitike, 17 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.