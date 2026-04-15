Hem Liverpool'a, hem de Eketike'ye kötü haber!

9 AY SAHALARDAN UZAK

PSG maçında aşil tendonu kopan Hugo Ekitike, 9 ay formasından uzak kalacak.



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında PSG'yi ağırlayan Liverpool'a kötü bir haber geldi.Liverpool'un sezon başında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Hugo Ekitike, 31. dakikada yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Mohammed Salah'a bıraktı.Fransız basınından L'Equipe, 23 yaşındaki genç golcünün sakatlığı ciddi olduğunu duyurdu. Aşil tendonundan problem yaşayan 23 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Hugo Ekitike bu sakatlık sonrası 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.Bu sezon Liverpool'da 45 maça çıkan Hugo Ekitike, 17 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.