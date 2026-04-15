VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana uzatma için sahnede!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, 16 Nisan Perşembe günü VakıfBank'ı konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Üç galibiyet alacak tarafın mutlu sona ulaşacağı seride VakıfBank, 2-1 önde bulunuyor.
Sarı-siyahlılar, 16 Nisan Perşembe günükü karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci kez şampiyon olacak.
Fenerbahçe Medicana ise 16 Nisan Perşembe günükü maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.
Uzaması durumunda serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Üç galibiyet alacak tarafın mutlu sona ulaşacağı seride VakıfBank, 2-1 önde bulunuyor.
Sarı-siyahlılar, 16 Nisan Perşembe günükü karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci kez şampiyon olacak.
Fenerbahçe Medicana ise 16 Nisan Perşembe günükü maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.
Uzaması durumunda serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak