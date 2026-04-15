15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana uzatma için sahnede!

Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, 16 Nisan Perşembe günü VakıfBank'ı konuk edecek. Seride 2-1 önde olan VakıfBank, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe Medicana ise seriyi beşinci maça taşımayı hedefliyor.

15 Nisan 2026 12:34
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, 16 Nisan Perşembe günü VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Üç galibiyet alacak tarafın mutlu sona ulaşacağı seride VakıfBank, 2-1 önde bulunuyor.

Sarı-siyahlılar, 16 Nisan Perşembe günükü karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci kez şampiyon olacak.

Fenerbahçe Medicana ise 16 Nisan Perşembe günükü maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.